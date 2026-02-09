Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι… on fire και «έπιασε» κορυφή σε λίστα με τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Αρντά Γκιουλέρ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μπορεί να είναι μόλις 18 ετών, όμως αποτελεί τον απόλυτο «μαέστρο» της Γκενκ.

Ο νεαρός ταλαντούχος μεσοεπιθετικός αποτελεί αναντικατάστατο «γρανάζι» της βελγικής ομάδας και ένα από τα σπουδαιότερα περιουσιακά της στοιχεία.

Στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, την Κυριακή (08/02), ο Καρέτσας ήταν εκείνος που «έφτιαξε» το πρώτο γκολ της ομάδας του, ανοίγοντας τον δρόμο προς τη νίκη με 2-0.

Στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης, είδε την έξυπνη κίνηση του συμπαίκτη του και με μία φοβερή κάθετη, «τρύπησε» την άμυνα της Άντερλεχτ, έβγαλε τον Σορ σε θέση τετ-α-τετ και εκείνος δεν αστόχησε για το 1-0.

Ο Καρέτσας συνεχίζει τις «υψηλές πτήσεις» και μάλιστα, απογειώνει τον αριθμό των γκολ που έχει δημιουργήσει.

Μέχρι στιγμής, στις 34 αναμετρήσεις που μετρά σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Βελγίου, αλλά και στο Europa League, ο 18χρονος διεθνής έχει καταγράψει 14 ασίστ!

Μάλιστα, με τον συγκεκριμένο αριθμό «μπαίνει» και σε μία πολύ ξεχωριστή λίστα. Μία κατηγορία, στην οποία πλέον κατέχει την κορυφή!

Konstantinos Karetsas – last four games:



vs Cercle 🅰️

vs Malmö ⚽️

vs Dender 🅰️

vs Anderlecht 🅰️



18 years of age. Genk’s maestro. An outstanding advanced playmaker in the making. 🇬🇷💎 pic.twitter.com/DNuHjgn0im — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) February 8, 2026

Συγκεκριμένα, στη λίστα με τους παίκτες κάτω των 21 ετών με τις περισσότερες ασίστ, είναι πλέον μόνος στην πρώτη θέση! Πάνω από τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Αρντά Γκιουλέρ, που ακολουθούν με 13 και 12 ασίστ, αντίστοιχα.

Συνολικά, στη λίστα με τους κορυφαίους σε ασίστ παίκτες τη φετινή σεζόν, έως τώρα, ο Καρέτσας είναι στην 5η θέση, μαζί με Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Λουίζ Ντίαζ, ενώ σε αυτή τη λίστα, δεύτερος είναι ο Χρήστος Τζόλης, με 16!