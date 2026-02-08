Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν για ακόμα μία φορά ένας εκ των πρωταγωνιστών της Γκενκ, στη νίκη με 2-0 (08/02), απέναντι στην Άντερλεχτ.
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν εκείνος που βοήθησε ώστε να «λυθεί» ο… γόρδιος δεσμός για την ομάδα του, με την ασίστ που έβγαλε στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης.
Για την ακρίβεια, είδε την έξυπνη κίνηση του συμπαίκτη του και με μία φοβερή κάθετη, «τρύπησε» την άμυνα της Άντερλεχτ, έβγαλε τον Σορ σε θέση τετ-α-τετ και εκείνος δεν αστόχησε για το 1-0.
Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 84′ ο Μιρισόλα, που έγραψε το 2-0.
Ο Καρέτσας, λοιπόν, συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις στη φετινή σεζόν, «φτιάχνοντας» ακόμα ένα γκολ.
Συνολικά, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός μετρά 33 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Europa League έχοντας 3 γκολ και κυρίως, 13 ασίστ!