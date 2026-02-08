Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μοίρασε ακόμα μία ασίστ και «εκτόξευσε» τους φετινούς του αριθμούς!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν για ακόμα μία φορά ένας εκ των πρωταγωνιστών της Γκενκ, στη νίκη με 2-0 (08/02), απέναντι στην Άντερλεχτ.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν εκείνος που βοήθησε ώστε να «λυθεί» ο… γόρδιος δεσμός για την ομάδα του, με την ασίστ που έβγαλε στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης.

Για την ακρίβεια, είδε την έξυπνη κίνηση του συμπαίκτη του και με μία φοβερή κάθετη, «τρύπησε» την άμυνα της Άντερλεχτ, έβγαλε τον Σορ σε θέση τετ-α-τετ και εκείνος δεν αστόχησε για το 1-0.

Konstantinos Karetsas – last four games:



vs Cercle 🅰️

vs Malmö ⚽️

vs Dender 🅰️

vs Anderlecht 🅰️



18 years of age. Genk’s maestro. An outstanding advanced playmaker in the making. 🇬🇷💎 pic.twitter.com/DNuHjgn0im — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) February 8, 2026

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 84′ ο Μιρισόλα, που έγραψε το 2-0.

Ο Καρέτσας, λοιπόν, συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις στη φετινή σεζόν, «φτιάχνοντας» ακόμα ένα γκολ.

Συνολικά, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός μετρά 33 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Europa League έχοντας 3 γκολ και κυρίως, 13 ασίστ!

Δείτε την ασίστ του Καρέτσα: