Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, αποφάσισε να κάνει μία μεταγραφή-έκπληξη! Μετακομίζει στη Βραζιλία και γίνεται μόλις ο δεύτερος Έλληνας, που κάνει κάτι παρόμοιο, στις πρώτες δύο κατηγορίες στη «χώρα του καφέ»!

Πολλοί θα αναρωτιούνται, σε ποια ομάδα βρίσκεται ο Παναγιώτης Ταχτσίδης. Μετά από την εμπειρία του σε αρκετά κλαμπ της Ευρώπης και της Ασίας αποφάσισε να κάνει μία μεταγραφή-έκπληξη!

Ποια είναι η επόμενη ποδοσφαιρική του «στέγη»; Η Κλουμπ ντε Ρέμο! Ένας σύλλογος, που αυτή τη στιγμή είναι στη 2η κατηγορία της Βραζιλίας.

Ένα ταξίδι αρκετά ασυνήθιστο, πόσω μάλλον, όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές, που είναι από την Ελλάδα.

Άλλωστε, αν συμβουλευτούμε το Transfermarkt, θα δούμε πως μόλις ένας παίκτης από τα μέρη μας, έχει παίξει στις πρώτες δύο κατηγορίες της «χώρας του καφέ».

Η μεταγραφή-έκπληξη του Σάμαρη

Ο λόγος φυσικά, για τον Ανδρέα Σάμαρη. Μετά από μία πολυετή καριέρα στην Μπενφίκα, άλλαξε ακόμα τρεις σταθμούς στην καριέρα του.

Οι δύο πρώτοι ήταν οι Φορτούνα Σιτάρντ, αλλά και η Ρίο Άβε. Το καλοκαίρι του 2023 αποφάσισε να κάνει το «μπαμ» και από το… πουθενά επέλεξε έναν πρωτόγνωρο προορισμό για τα μέρη μας.

Έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι και πήγε σε μία χώρα, που πολλοί τη θεωρούν και… μητέρα του ποδοσφαίρου.

Φυσικά, μιλάμε για τη Βραζιλία. Ο Ανδρέας Σάμαρης πείστηκε από την Κοριτίμπα και αποφάσισε να πει το «ναι», ώστε να κάνει αυτό το μακρινό δρομολόγιο.

Ωστόσο, ο «γάμος» του δεν κράτησε για πολύ, καθώς μετά από τέσσερα ματς και σχεδόν έξι μήνες στην ομάδα είπε «αντίο»!

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι και σήμερα ήταν ο μοναδικός Έλληνας, που τόλμησε να ταξιδέψει στη «χώρα του καφέ». Τουλάχιστον, για τις πρώτες δύο κατηγορίες, καθώς μόνο για αυτές, έχουμε πλήρη δεδομένα!

Tem reforço chegando no Baenão! 🦁💙



O meio-campista Panagiotis Tachtsidis, de 34 anos, é o mais novo reforço do Rei da Amazônia! Natural de Náplio, na Grécia, o atleta de 1,93m acumula uma longa trajetória no futebol europeu, com passagens por clubes como AEK (GRE), Roma (ITA),… pic.twitter.com/1lBemmSpPo — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) September 2, 2025

