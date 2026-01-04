Αν η Τότεναμ επιθυμεί να κάνει δικό της τον Χρήστο Τζόλη, τότε θα έρθει αντιμέτωπη, με μία σειρά από ρεκόρ!

Kαι από το… πουθενά το όνομα του Χρήστου Τζόλη «μπήκε» στα δημοσιεύματα της Αγγλίας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός διανύει μία ονειρική σεζόν, κάνοντας απίθανα πράγματα με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ.

Οι «αριθμοί» του μιλούν από μόνοι τους, καθώς σε 30 αναμετρήσεις μετράει συνολικά 11 γκολ και 15 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις!

Μία ομάδα, που σύμφωνα με το «TEAMtalk» και τον Graeme Bailey, θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της είναι και η Τότεναμ.

🚨⚪️: Tottenham's senior scouts believe the club should make Christos Tzolis their TOP winger target. 🇬🇷👀



– Club Brugge would demand a club record sale to let Tzolis leave, which means they want at least £35m for the Greece international.



— Tottenham Transfer News (@thfc_T_news) January 3, 2026

Τα «σπιρούνια» πριν από λίγες ώρες είπαν «αντίο» στον Μπρέναν Τζόνσον και όλα δείχνουν ότι θα βγουν στην αγορά για να κάνουν δικό τους κάποιον μεσοεπιθετικό!

Ωστόσο, θα πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη και να «σπάσουν», μία σειρά από ρεκόρ. Κι αυτό, γιατί το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως η Κλαμπ Μπριζ ζητάει 40.000.000 ευρώ!

Αν οι Λονδρέζοι πουν «ναι» σε αυτό το ποσό, τότε θα έχουμε και νέες κορυφές. Η μία θα έχει να κάνει με την ακριβότερη πώληση στην ιστορία των Βέλγων. Τη δεδομένη στιγμή είναι στη θέση Νο.1 ο Τσαρλς Ντε Κατελάρε, που είχε «στοιχίσει» στη Μίλαν 37.500.000 ευρώ!

Παράλληλα, αρχίζει να «τρεμοπαίζει» και το ρεκόρ του για την ακριβότερη πώληση στην ιστορία ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η Μπράιτον πλήρωσε 35.000.000 ευρώ στον Ολυμπιακό (χωρίς τα μπόνους), για να αποκτήσει τον Μπάμπη Κωστούλα.

Παράλληλα, η μεταγραφή του Κώστα Μανωλά απ’ τη Ρόμα στη Νάπολι είχε «κοστίσει» 36 εκατομμύρια ευρώ!

Επομένως, αν η Τότεναμ ξοδέψει 40.000.000 ευρώ, για τον Χρήστο Τζόλη, τότε η πρωτιά θα έχει άλλον «κάτοχο».

🚨🗞️Tottenham are interested in Club Brugge star Christos Tzolis as they ramp up their search for a new left sided forward🇬🇷



It's rumoured that the Greek international is hugely respected by Tottenham's scouting and analytics department 👀 (@TEAMtalk)

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Graeme Bailey:

«Η Τότεναμ εργάζεται σκληρά για να βρει έναν αριστερό εξτρέμ τον Ιανουάριο και ένα όνομα που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη είναι ο Χρήστος Τζόλης.

Η ‘ΤEAMtalk’ καταλαβαίνει ότι το τμήμα ανάλυσης και σκάουτινγκ της Τότεναμ είναι μεγάλοι θαυμαστές του Έλληνα σταρ».