Ο Ευθύμης Κουλούρης, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει κάτοικος Σαουδικής Αραβίας. Με ποιο ποσό προχωρά στην πώλησή του η Πογκόν;

Ο Ευθύμης Κουλούρης, μετά από τις μυθικές χρονιές που πραγματοποίησε, κατά την παρουσία του στην Πολωνία, βλέπει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του πιο κοντά από ποτέ.

Το πρώτο «κανόνι» της Πογκόν, όπως αναφέρουν τα πολωνικά ρεπορτάζ, βρίσκεται μία… ανάσα από τη μεταγραφή του στην Αλ Ουλά.

🚨 Efthymios Koulouris krok od transferu do Arabii Saudyjskiej. Pogoń Szczecin dała zgodę na testy medyczne w niedzielę.



Pakiet transferowy ma wynieść 4 miliony euro. Nowym klubem Greka ma być Al Ula. pic.twitter.com/HextCdiLfv — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 21, 2025

Φόρεσε τη φανέλα της πολωνικής ομάδας, για πρώτη φορά, τον Ιούλιο του 2023 και έκτοτε, έχει αγωνιστεί σε 84 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 52 γκολ! Μάλιστα, έχει μοιράσει και 6 ασίστ.

Πλέον, «βαδίζει» προς τη Σαουδική Αραβία, με την Πογκόν να είναι έτοιμη να βάλει στα ταμία της το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως την είδηση επιβεβαίωσε και η πολωνική ομάδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά, σε ένα post που έκανε στον λογαριασμό της στο «Χ: «Ο Ευθύμης Κουλούρης έχει λάβει άδεια από την Πογκόν Στσέτσιν για να αρχίσει διαπραγματεύσεις σχετικά με τους όρους του προσωπικού του συμβολαίου και να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν από τη μεταγραφή του στη νέα του ομάδα.

Ως αποτέλεσμα, ο παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Βίτζεφ Λοτζ.

Ο σύλλογος θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το μέλλον του Ευθύμη Κουλούρη σε επόμενες ανακοινώσεις».

Efthymis Koulouris otrzymał od Pogoni Szczecin zgodę na rozpoczęcie rozmów dotyczących indywidualnych warunków kontraktu oraz na przejście testów medycznych przed transferem do nowego klubu.



W związku z tym, zawodnik nie będzie do dyspozycji podczas jutrzejszego spotkania… pic.twitter.com/QM3XqTMbBv — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 21, 2025

Όπως τονίζεται, απομένει να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα, να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Μένει να φανεί ποιο θα είναι το συμβόλαιο που θα λαμβάνει ο Κουλούρης στην Αλ Ουλά.