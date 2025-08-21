Ο Ευθύμης Κουλούρης, μετά από τις μυθικές χρονιές που πραγματοποίησε, κατά την παρουσία του στην Πολωνία, βλέπει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του πιο κοντά από ποτέ.
Το πρώτο «κανόνι» της Πογκόν, όπως αναφέρουν τα πολωνικά ρεπορτάζ, βρίσκεται μία… ανάσα από τη μεταγραφή του στην Αλ Ουλά.
Φόρεσε τη φανέλα της πολωνικής ομάδας, για πρώτη φορά, τον Ιούλιο του 2023 και έκτοτε, έχει αγωνιστεί σε 84 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 52 γκολ! Μάλιστα, έχει μοιράσει και 6 ασίστ.
Πλέον, «βαδίζει» προς τη Σαουδική Αραβία, με την Πογκόν να είναι έτοιμη να βάλει στα ταμία της το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως την είδηση επιβεβαίωσε και η πολωνική ομάδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά, σε ένα post που έκανε στον λογαριασμό της στο «Χ: «Ο Ευθύμης Κουλούρης έχει λάβει άδεια από την Πογκόν Στσέτσιν για να αρχίσει διαπραγματεύσεις σχετικά με τους όρους του προσωπικού του συμβολαίου και να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν από τη μεταγραφή του στη νέα του ομάδα.
Ως αποτέλεσμα, ο παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Βίτζεφ Λοτζ.
Ο σύλλογος θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το μέλλον του Ευθύμη Κουλούρη σε επόμενες ανακοινώσεις».
Όπως τονίζεται, απομένει να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα, να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.
Μένει να φανεί ποιο θα είναι το συμβόλαιο που θα λαμβάνει ο Κουλούρης στην Αλ Ουλά.