Τη χειρότερη δυνατή κατάληξη είχε η παρθενική σεζόν του Στέφανου Τζίμα στο Νησί και τον «μαγικό» κόσμο της Premier League. Η κακοδαιμονία χτύπησε την πόρτα του Έλληνα διεθνή επιθετικού, ο οποίος στάθηκε εξαιρετικά άτυχος.

Η ελπίδα για τα ευχάριστα μαντάτα «έσβησε» για τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και της Νυρεμβέργης που με τον «μαγικό του αυλό», ξεσήκωσε την Μπράιτον να τον κάνει δικό της.

Ο Στέφανος Τζίμας πάνω που έβρισκε σιγά σιγά ρυθμό και χώρο στα πλάνα του προπονητή του, είδε την κακιά την ώρα να στέκεται αντικρυστά του, στερώντας του τη δυνατότητα να εντυπωσιάσει στην πρώτη του σεζόν με τους «γλάρους».

Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του δραματικού αγώνα με την Άστον Βίλα στο Amex Stadium την 3η του Δεκέμβρη, στην πρώτη του εμφάνιση στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον σε παιχνίδι της Premier League.

Σύμφωνα με τα νεότερα, ο Στέφανος Τζίμας υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και έτσι θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να μείνει εκτός δράσης για όλη τη σεζόν ώστε να διορθώσει το πρόβλημα που προέκυψε.

Πολύ άσχημη στιγμή για τον ελπιδοφόρο και ταλαντούχο Στέφανο Τζίμα που έχει όμως όλο το μέλλον μπροστά του να καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο και να δικαιώσει την Μπράιτον για την επιλογή της. Είναι παλικάρι ο Στέφανος Τζίμας και θα επιστρέψει πιο δυνατός.

Brighton striker Stefanos Tzimas has been ruled out for the rest of the season after suffering an ACL rupture.



The 19-year-old was hurt in innocuous circumstances during the first half of Brighton's 4-3 defeat against Aston Villa at the Amex Stadium on December 3 — his first… pic.twitter.com/VH1JI0W6K6 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 11, 2025

Ο Στέφανος Τζίμας πρόλαβε να αγωνιστεί σε 12 παιχνίδια με τους «γλάρους» σημειώνοντας τρία γκολ πριν μπει στα πιτς, πάνω που είχε ξεκινήσει να κερδίσει πόντους.