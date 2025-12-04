Ένας «τεράστιος» ιταλικός σύλλογος έχει στο «ραντάρ» του τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ποιο είναι το ποσό που ζητά η Γκενκ, για τη μεταγραφή;

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας απασχολεί όλο και περισσότερο την Ευρώπη, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά της φετινής Γκενκ.

Ιδίως όσα έκανε τον τελευταίο μήνα, δεν πέρασαν απαρατήρητα. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Βέλγων και ουσιαστικά, η μοναδική τους ήττα ήρθε, στο παιχνίδι που δεν ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα.

Έτσι λοιπόν, μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν βάλει ήδη στη λίστα τους τον ταλαντούχο Έλληνα διεθνή, εν όψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με την έγκυρη «Gazzetta Dello Sport», η εμφάνιση που έκανε ο Καρέτσας στον αγώνα της Γκενκ με τη Βασιλεία, εντυπωσίασε τους ανθρώπους της Μίλαν, οι οποίοι τον έχουν στη λίστα τους εδώ και καιρό.

Το άρθρο αναφέρει ότι οι «ροσονέρι» σκοπεύουν να συνεχίσουν να τον τσεκάρουν, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης δεν ταιριάζει άμεσα στο αγωνιστικό σύστημα του 3-5-2, που χρησιμοποιεί ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

L'AC Milan observe les matchs de Konstantinos Karetsas 🇬🇷 de Genk 🇧🇪



Sa valeur est estimée à 25M€ 💸



(🗣️@Gazzetta_it) pic.twitter.com/cYIGr6K7DB — Gazzett'Azzurri🇮🇹 (@GazzettAzzurri) December 4, 2025

Οι Βέλγοι φαίνονται θετικοί για την παραχώρηση του Καρέτσα, με μία βασική προϋπόθεση. Η μεταγραφή να γίνει το επόμενο καλοκαίρι, όχι τον Ιανουάριο.

Αν και υπάρχει ένα «παραθυράκι», για αυτήν την περίπτωση. Όπως τονίζεται, η Γκενκ ίσως δεχθεί να τον παραχωρήσει άμεσα, σε περίπτωση που φτάσει στην πόρτα της μία πρόταση, που θα αγγίξει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.