Ένας Έλληνας τερματοφύλακας «λάμπει» στη Ρουμανία και οι εμφανίσεις του έχουν προκαλέσει «θόρυβο» στη Romanian SuperLiga!

Όχι πολύ μακριά από την Ελλάδα, ένας τερματοφύλακας από τη χώρα μας «λάμπει». Αρκεί, να κάνουμε ένα γρήγορο ταξίδι στη Ρουμανία, στη Romanian SuperLiga και στην Μποτοσάνι.

Μία ομάδα, που αυτή τη στιγμή είναι στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αν την παρατηρήσουμε καλύτερα θα δούμε πως ένα από τα βασικά της «γρανάζια» είναι και ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Ποιος είναι αυτός; Ο Γιάννης Ανέστης, που πήγε στην ομάδα τον Οκτώβρη του 2024.

Τον τελευταίο καιρό έχει προκαλέσει «θόρυβο» με τις εμφανίσεις και μόνο μία ματιά στα «νούμερά» του αρκούν για να το καταλάβουμε.

Η τρομερή σεζόν του Γιάννη Ανέστη

Αρχικά, να ξεκινήσουμε με το γεγονός πως έχει παίξει στα 24 από τα 26 παιχνίδια της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

Συνολικά, έχει δεχτεί 20 τέρματα, ενώ 10 φορές έχει κρατήσει το… μηδέν. Από εκεί και πέρα, έχει αποκρούσει ένα πέναλτι, ενώ έχει 94 αποκρούσεις!

Αποκορύφωμα όλων ήταν η εμφάνισή του απέναντι στη Στεάουα Βουκουρεστίου (05/02, 2-1). Σε μία αναμέτρηση, που ηττήθηκε η ομάδα του, αλλά ο 34χρονος πορτιέρε πήρε «άριστα» 10 στο Sofascore!

Kι αυτό, γιατί συνολικά μέτρησε 12 αποκρούσεις! Μάλιστα, οι εμφανίσεις του είναι αυτές, που του έχουν δώσει και μία ιδιαίτερη πρωτιά.

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά στο Sofascore, θα δούμε ότι είναι ο Νο.1 υποψήφιος για το «παίκτης της σεζόν», βάσει τον μέσο όρο της βαθμολογίας του.

Κι όμως, αφού με τα όσα έχει κάνει η βαθμολογία του από όλα τα ματς μαζί φτάνει στο 7.57. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος αριθμός στη Romanian SuperLiga!

Θα καταφέρει στο τέλος της σεζόν να είναι ακόμα στην κορυφή; Κανείς δεν το ξέρει, αλλά τα όσα κάνει ο Γιάννης Ανέστης -μέχρι στιγμής- είναι άξια αναφοράς.