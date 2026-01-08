Το 2025 τελείωσε και ένας Έλληνας τερματοφύλακας μπόρεσε να βρεθεί σε μία ιδιαίτερα τιμητική λίστα, χάρη στα όσα έκανε στις εκτελέσεις πέναλτι!

Το 2025 ολοκληρώθηκε σε μία χρονιά που «χορτάσαμε» ξανά ποδόσφαιρο με πολλές αναμετρήσεις και ενδιαφέροντα ματς.

Με τις πρώτες ημέρες του νέου έτους να «κυλούν» έχουν βγει στο «φως» της δημοσιότητας και αρκετές λίστες που αξίζουν την προσοχή μας.

Μία εξ αυτών αφορά και τις αποκρούσεις πέναλτι στα TOP-10 πρωταθλήματα του κόσμου. Προφανώς, και στην πρώτη 10άδα θα βρούμε σημαντικά ονόματα, ενώ έχουμε και ελληνική παρουσία!

Στρακόσια και Τζολάκης σε Top-10 του 2025: Σε ποια λίστα ξεχώρισαν μαζί με Ντοναρούμα-Κουρτουά; Ο Θωμάς Στρακόσια και ο Κωνσταντής Τζολάκης είδαν τα ονόματά τους να συμπεριλαμβάνονται σε μία ιδιαιτέρως τιμητική λίστα, μέσα στο 2025.

Η ελληνική παρουσία στο TOP-10

Ο Ανδρέας Γιαννιώτης συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στην Κασίμπασα, έχοντας κερδίσει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα.

Η ομάδα του την περασμένη σεζόν τερμάτισε στη μέση της βαθμολογίας της Τουρκίας. Ωστόσο, ο ίδιος μπόρεσε να «λάμψει» με τα όσα έκανε κυρίως στις εκτελέσεις πέναλτι.

Συνολικά, σε επτά διαφορετικές περιπτώσεις βγήκε νικητής σχεδόν τις μισές, καθώς είχε 3/7 αποκρούσεις!

🔵⚪️ “Yeni hocamız bizlere özgüven katıyor. İlk devredeki performansımızdan mutlu değiliz. Bence, ligin ikinci yarısında bambaşka bir takım olacağız.”



🎙️ Kasımpaşa’nın başarılı file bekçisi Andreas Gianniotis, muhabirimiz Tayfun Akkaya'nın özel röportaj konuğu oldu! |… pic.twitter.com/8vf7uqWVdW — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 7, 2026

Ένα νούμερο αρκετά μεγάλο, καθώς του δίνει και τη 2η θέση σε ισοβαθμίες για τις περισσότερες αποκρούσεις μέσα στη χρονιά, αν εξαιρέσουμε τις διαδικασίες των πέναλτι!

Κι όμως, μπροστά του ήταν μονάχα τρεις τερματοφύλακες. Αυτοί ήταν οι Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπεργκ Οζέρ και Νίκολα Βασίλι, καθώς είχαν από τέσσερις επεμβάσεις!

Μπορεί η «κορυφή» να μην ήρθε για τον Ανδρέα Γιαννιώτη, αλλά σίγουρα μιλάμε για μία ιδιαίτερα τιμητική λίστα, καθώς δεν μπόρεσαν πολλοί τερματοφύλακες να είναι σε αυτή.