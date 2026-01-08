Το 2025 ολοκληρώθηκε σε μία χρονιά που «χορτάσαμε» ξανά ποδόσφαιρο με πολλές αναμετρήσεις και ενδιαφέροντα ματς.
Με τις πρώτες ημέρες του νέου έτους να «κυλούν» έχουν βγει στο «φως» της δημοσιότητας και αρκετές λίστες που αξίζουν την προσοχή μας.
Μία εξ αυτών αφορά και τις αποκρούσεις πέναλτι στα TOP-10 πρωταθλήματα του κόσμου. Προφανώς, και στην πρώτη 10άδα θα βρούμε σημαντικά ονόματα, ενώ έχουμε και ελληνική παρουσία!
Η ελληνική παρουσία στο TOP-10
Ο Ανδρέας Γιαννιώτης συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στην Κασίμπασα, έχοντας κερδίσει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα.
Η ομάδα του την περασμένη σεζόν τερμάτισε στη μέση της βαθμολογίας της Τουρκίας. Ωστόσο, ο ίδιος μπόρεσε να «λάμψει» με τα όσα έκανε κυρίως στις εκτελέσεις πέναλτι.
Συνολικά, σε επτά διαφορετικές περιπτώσεις βγήκε νικητής σχεδόν τις μισές, καθώς είχε 3/7 αποκρούσεις!
Ένα νούμερο αρκετά μεγάλο, καθώς του δίνει και τη 2η θέση σε ισοβαθμίες για τις περισσότερες αποκρούσεις μέσα στη χρονιά, αν εξαιρέσουμε τις διαδικασίες των πέναλτι!
Κι όμως, μπροστά του ήταν μονάχα τρεις τερματοφύλακες. Αυτοί ήταν οι Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπεργκ Οζέρ και Νίκολα Βασίλι, καθώς είχαν από τέσσερις επεμβάσεις!
Μπορεί η «κορυφή» να μην ήρθε για τον Ανδρέα Γιαννιώτη, αλλά σίγουρα μιλάμε για μία ιδιαίτερα τιμητική λίστα, καθώς δεν μπόρεσαν πολλοί τερματοφύλακες να είναι σε αυτή.