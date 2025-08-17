Ο Χρήστος Τζόλης αρέσει και μάλιστα πολύ, με ομάδα της Premier League να εμφανίζεται ως πιθανός μνηστήρας.

Πριν από μερικές εβδομάδες η Κλαμπ Μπριζ έσπευσε να «δέσει» τον Χρήστο Τζόλη με νέο πολυετές συμβόλαιο μέχρι το 2029. Οι «σειρήνες» όμως ηχούν και όσο εκείνος πηγαίνει με το πόδι πατημένο στο γκάζι, τόσο θα εμφανίζονται επίδοξοι «μνηστήρες» που θα ζητούν τη… χείρα του. Ακόμα κι αν πρόκεται για ομάδες από την κορυφαία λίγκα, την Premier League.

Το ελληνικό παρεάκι εκεί μάλιστα δεν αποκλείεται να αυξηθεί από φέτος με τον Χρήστο Τζόλη να αποτελεί βασικό υποψήφιο. Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ που έκανε πράματα και θάματα με τους Βέλγους, ίσως έχει μία ακόμα ευκαιρία εδραίωσης στο Νησί μετά από την όχι και τόσο επιτυχημένη όπως εξελίχθηκε με τη Νόριτς. Το timing άλλωστε παίζει πάντοτε τον δικό του σημαντικό ρόλο.

Μέσω της Κρίσταλ Πάλας αυτή τη φορά. Η Τότεναμ ασκεί αφυκτικό πρέσινγκ στην κάτοχο του Community Shield να αφήσει τον Εμπερέτσι Έζε να μεταβεί στα «σπιρούνια», στο οποίο σκέφτονται σοβαρά πλέον να ενδώσουν. Και για το λόγο αυτό, η Κρίσταλ Πάλας εξετάζει πιθανούς αντικαταστάτες.

🚨 EXCL: Crystal Palace approach Club Brugge for Christos Tzolis as option (like El Khannouss) to replace Eze. Offer rejected but #CPFC plan to raise bid + also talking to 23yo’s camp. Recently signed new deal so #Clubbrugge not keen to sell @TheAthleticFC https://t.co/Uc9qxQTqLP — David Ornstein (@David_Ornstein) August 17, 2025

Ανάμεσα στα ονόματα που έχει ξεχωρίσει, είναι αυτό του Χρήστου Τζόλη σύμφωνα με τον έγκυρο Ντέιβιντ Ορνστάιν. Οι Άγγλοι «χτύπησαν» την πόρτα των Βέλγων για τον Έλληνα διεθνή και απέσπασαν την πρωταρχική άρνησή τους.

Παρόλα αυτά και σύμφωνα με τα λεγόμενα του, δεν προτίθενται να τα παρατήσουν αλλά αν και εφόσον ο Έζε αποχωρήσει (το πιθανότερο σενάριο), θα καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο με την Κλαμπ Μπριζ όσο και με τον παίκτη για να κερδίσουν την υπογραφή του.

Φυσικά για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να διαθέσουν πολλά από τα εκατομμύρια που θα πάρουν μιας και ο Τζόλης κοστολογείται από την ομάδα του γύρω στα 30 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ακουστεί στην Πάλας, είναι και εκείνο του Ελ Κανούς.

Πάντως μερικοί φίλοι της ομάδας, στην είδηση του ενδιαφέροντος για τον Χρήστο Τζόλη, ενθουσιάστηκαν όπως φαίνεται και κάτω από τα σχόλια της ανάρτησης του Ορνστάιν στο «Χ». Γεγονός που φανερώσει και την πολύ καλή άποψη που έχει η κοινή γνώμη για τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ.

«Κάντε το να γίνει», «Είναι ένας πολύ καλός και ποιοτικός παίκτης, θα λάμψει στην Premier League», «Πρέπει να τον υπογράψουν», «Τρομερά νέα», «Αποδεχτείτε την πρόταση εσείς στην Κλαμπ Μπριζ», ήταν μονάχα μερικά από τα σχόλια.