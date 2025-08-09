Ο Χρήστος Τζόλης «έλαμψε» ξανά με την Κλαμπ Μπριζ, γνώρισε την αποθέωση και… τρέλανε έναν φίλο της Μαρσέιγ!

Ο Χρήστος Τζόλης έγινε… συνήθεια στο Βέλγιο. Η Κλαμπ Μπριζ έχει βρει τον ήρωά της και τον άνθρωπο που μπορεί να στηρίζεται, για να παρέχει τις λύσεις, στις δύσκολες στιγμές.

Το ξεκίνημα του Έλληνα εξτρέμ στη φετινή σεζόν είναι «εκκωφαντικό». Στην πραγματικότητα, όμως, μοιάζει σαν να… συνεχίζει από εκεί που είχε αφήσει τη «δουλειά», στο φινάλε της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Η Κλαμπ Μπριζ έχει αγωνιστεί ήδη σε πέντε ματς το φετινό καλοκαίρι και ο Τζόλης έχει φωνάξει «παρών», σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.

Η τελευταία ήρθε στο εντός έδρας ματς με την Σερκλ Μπριζ, για την 3η αγωνιστική της Jupiler Pro League. Στο 63′, ο 23χρονος διεθνής ήταν στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή.

Έπειτα από ωραία ανάπτυξη της ομάδας του και ένα γέμισμα από δεξιά, ένας αμυντικός των φιλοξενούμενων έκανε λάθος, στρώνοντας την μπάλα στον Τζόλη στη μικρή περιοχή. Εκεί, δύσκολα θα μπορούσε να αστοχήσει και με ένα ωραίο τελείωμα, έγραψε το 2-0, σφραγίζοντας τη νίκη για την Κλαμπ Μπριζ.

Tzolis | 🇧🇪 Club Brugge 2-0 Cercle Brugge



Greek winger scores for double leadpic.twitter.com/yWQKqKFqVi — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025

Το νέο «χτύπημα» από το αστέρι του βελγικού πρωταθλήματος ήταν αρκετό για να κεντρίσει και πάλι το ενδιαφέρον.

Είναι χαρακτηριστικό πως μία σελίδα στο X, αφιερωμένη στο πρωτάθλημα Βελγίου, έγραψε λίγο μετά μία απίστευτη ατάκα, με αφορμή το νέο του τέρμα: «Η βροχή είναι νερό, ο Χρήστος Τζόλης είναι ΞΑΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ με την Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο». Πλέον, η συνεισφορά του Έλληνα εξτρέμ για τις επιτυχίες της ομάδας του έχει γίνει… κανόνας!

🚿 l L'eau mouille, Christos Tzolis est ENCORE DECISIF avec le Club Brugge en Belgique



⚽️🅰️ vs Union SG (SC)

❌ vs KRC Genk

⚽️ vs KV Mechelen

⚽️ vs Cercle Brugge pic.twitter.com/jhXMEsRTwa — Ma Pro League (@MaProLeague) August 9, 2025

Άλλωστε, μέχρι στιγμής, στα πέντε ματς που έχει αγωνιστεί, μετρά ήδη τρία γκολ και μία ασίστ, όντας πραγματικά εντυπωσιακός.

Μάλιστα, την προσοχή τράβηξε και ένα σχόλιο από έναν φίλο της Μαρσέιγ, το οποίο αποδεικνύει πως ο Τζόλης δεν περνά… απαρατήρητος από τα ευρωπαϊκά βλέμματα.

Τι έγραψε λοιπόν ο οπαδός των Μασσαλών; Πως η ομάδα του θα έπρεπε να έχει ρίξει μια ματιά στον παίκτη της Κλαμπ Μπριζ. «Θα έπρεπε να είχαμε διαλέξει τον Τζόλη», έγραψε χαρακτηριστικά στο post του.