Ποιος είναι ο 15χρονος Έλληνας, Γιώργος Ζησόπουλος, που έκανε ντεμπούτου με την Κ19 της Ντόρτμουντ στο ματς με τη Γιουβέντους στο Youth League.

Ο Γιώργος Ζησόπουλος είναι γεννημένος στο Μύνστερ της Γερμανίας το 2010 και κατέχει ελληνικό διαβατήριο.

Στις ακαδημίες της Μπορούσια Ντόρτμουντ ξεχώρισε και σε ηλικία 15 ετών, μεταπήδησε στην Κ17 των Βεστφαλών. Όπως φαίνεται, όμως, το ταλέντο του τον «σπρώχνει» ακόμα πιο βαθιά!

Τρεις Έλληνες στην ενδεκάδα της «πρεμιέρας», για την Κ17 της Ντόρτμουντ Η Κ17 της Ντόρτμουντ ξεκίνησε τη σεζόν έχοντας τρεις Έλληνες στην αρχική ενδεκάδα της «πρεμιέρας» της.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός Έλληνας σέντερ μπακ, «μπήκε» στην αποστολή της Κ19 της Μπορούσια Ντόρτμουντ για το ματς με τη Γιουβέντους στο Youth League, παρότι μόλις 15 ετών! «Ξεπερνώντας», μάλιστα, αρκετούς παίκτες στην άτυπη… ιεραρχία, ηλικιακά μεγαλύτερους δηλαδή, για να βρεθεί σε αυτήν την θέση!

Μάλιστα, δεν ακολούθησε απλώς την αποστολή της ομάδας, αλλά στο 86ο λεπτό, πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Φέλιξ Χίρσναγκλ, ενισχύοντας την προσπάθεια των Βεστφαλών να «κρατήσουν» το 2-3 (16/09) υπέρ τους στο Τορίνο.

Ο Γιώργος Ζησόπουλος, μέλος της Κ15 μέχρι και λίγους μήνες πριν, έχει καταγράψει δύο συμμετοχές με την Κ17 της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ πλέον, λογίζεται δικαιολογημένα ως ενεργό μέλος και της Κ19!