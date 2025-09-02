Η Κ17 της Ντόρτμουντ ξεκίνησε τη σεζόν έχοντας τρεις Έλληνες στην αρχική ενδεκάδα της «πρεμιέρας» της.

Η Ελλάδα διάγει μία «χρυσή» περίοδο στην παραγωγή ταλέντων, όπως απέδειξε και η… Μπορούσια Ντόρτμουντ!

Η Κ17 των Βεστφαλών έκανε «πρεμιέρα» στη φάση των ομίλων του πρωταθλήματός της, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Ροτ Βάις Έσεν.

Στην αρχική ενδεκάδα για το συγκεκριμένο ματς, όχι ένας, αλλά τρεις Έλληνες έδωσαν το «παρών»!

Συγκεκριμένα, οι Χρήστος Κώστογλου, Αναστάσιος Κίτος και Γιώργος Ζησόπουλος.

Ο πρώτος, στα 16 του χρόνια αγωνίζεται ως χαφ και ήδη αποτελεί μέλος της Κ16 της Εθνικής Ελλάδας.

Το ίδιο και ο Κίτος, που είναι στην ίδια ηλικία και αγωνίζεται ως σέντερ μπακ. Στο συγκεκριμένο ματς είχε και ασίστ!

Τέλος, ο Ζησόπουλος είναι σέντερ μπακ, κατά ένα χρόνο νεαρότερος ηλικιακά, από τους προαναφερθέντες.

Όλοι τους αποτελούν απτά παραδείγματα της προσπάθειας της ΕΠΟ, να μεγαλώσει την «πηγή» ποδοσφαιριστών, για τη στελέχωση των εθνικών ομάδων.

Ακριβώς ό,τι είχε εξαγγείλει τον Μάιο του 2025, εξηγώντας την προσπάθειά της, στην παρακάτω ανακοίνωση:

«Τα διαμάντια της ομογένειας

Η φλόγα για τις Εθνικές Ομάδες καίει δυνατά και μακριά από τα ελληνικά γήπεδα. Σε ακαδημίες κολοσσών όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Ντόρτμουντ και η Παλμέιρας, μεγαλώνουν ποδοσφαιρικά νεαροί Έλληνες παίκτες, με ταλέντο, φιλοδοξίες και επιθυμία να επιστρέψουν από τη γενέθλια γη στα πάτρια εδάφη για να φορέσουν το εθνόσημο.

Ο scouter των Εθνικών ομάδων Κ16 και Κ15, Γιάννης Αμανατίδης, σε αγαστή συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή αναπτυξιακών Εθνικών Ομάδων, Δημήτρη Παπαδόπουλο, υλοποιούν με μεθοδικότητα πλάνο αξιοποίησης των «διαμαντιών» της ομογένειας, με στόχο τη διεύρυνση του σχεδιασμού αναζήτησης ποιοτικών παικτών που έχουν τις προδιαγραφές να στελεχώσουν τις Εθνικές Ομάδες.



Η πρώτη πράξη «παίχτηκε» σε αναπτυξιακά τουρνουά του Μαΐου στην Κροατία (Εθνική Κ 15) και στην Φινλανδία (Εθνική Κ16), όπου στις αποστολές των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων συμμετείχαν οι ακόλουθοι ομογενείς:



Εθνική Κ16:

Σιδηρέλης Κωνσταντίνος (τερματοφύλακας, 2009, Άουγκσμπουργκ),

Καραγγελής Κωνσταντίνος (αμυντικός, 2009, Στουτγάρδη),

Κίτος Αναστάσιος (αμυντικός, 2009,Μπορούσια Ντόρτμουντ),

Κώστογλου Χρήστος (μέσος, 2009 Μπορούσια Ντόρτμουντ).



Εθνική Κ15:

Σαρακατσάνης Άγγελος (αμυντικός, 2011,Μπάγερν Μονάχου),

Καδόγλου Αλέξανδρος (μέσος, 2010, Άιντραχτ Φρανκφούρτης),

Γραμμόζης Αθανάσιος (επιθετικός, 2010, Μπορούσια Ντόρτμουντ),

Νέτο Ιωάννης (επιθετικός, 2010, Παλμέιρας)



Σχετικά με τις κλήσεις και την προσπάθεια αξιοποίησης νεαρών ποδοσφαιριστών από την Γερμανία, ο κ. Γιάννης Αμανατίδης, τόνισε τα ακόλουθα:



«Αρχικά, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την τιμή της συνεργασίας με τις Εθνικές Ομάδες, και κυρίως για την ευκαιρία να προσφέρω και να συμβάλλω από άλλο πόστο, πλέον, στην ανάπτυξη και στην βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου μέσω της εύρεσης και αξιοποίησης ταλαντούχων ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό. Σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή αναπτυξιακών Εθνικών Ομάδων, Δημήτρη Παπαδόπουλο, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πρόοδο Ελλήνων ομογενών ποδοσφαιριστών σε νεαρές ηλικίες που αγωνίζονται στη Γερμανία. Η πλειονότητα των παιδιών διαθέτει υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, επαγγελματική νοοτροπία και το προφίλ που απαιτείται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Εθνικών Ομάδων και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχουν. Βασικός στόχος είναι η έγκαιρη αναγνώριση και στήριξη παικτών με ελληνικές ρίζες, που μπορούν να ενισχύσουν τις Εθνικές Ομάδες στο μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά από την ομογένεια που διαθέτουν ταλέντο και δυνατότητες, ώστε να ενταχθούν στις Εθνικές Ομάδες και αυτό μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την αξιοποίησή τους. Δίνουμε έμφαση στην ποδοσφαιρική ταυτότητα που θέλουμε να διαθέτουν και την ποδοσφαιρική εξέλιξη που πιστεύουμε ότι θα υπάρχει στα συγκεκριμένα παιδιά. Φυσικά βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με συλλόγους και γονείς, ώστε να εξασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση στην εθνική ποδοσφαιρική οικογένεια της Ελλάδας».