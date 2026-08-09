Όλα έδειχναν πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα έχει ένα «ήσυχο» βράδυ απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα (08/08, 2-2).
Παρ’ όλα αυτά, ένα καταστροφικό 12λεπτο ήταν αρκετό, ώστε να μην έρθει η νίκη.
Τα «λιοντάρια» είχαν βρεθεί μπροστά στο σκορ με δύο τέρματα, αλλά δέχτηκαν την ισοφάριση και «στραβοπάτησαν» από την πρεμιέρα.
Σε ένα ματς που το ελληνικό στοιχείο ήταν έντονο, αφού τόσο ο Φώτης Ιωαννίδης, όσο και ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησαν βασικοί.
Όσα έκαναν Γιώργος Βαγιαννίδης και Φώτης Ιωαννίδης
Ο Έλληνας δεξιός μπακ έπαιξε συνολικά 78 λεπτά, πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, για να μπει ο Ιβάν Φρεσνέντα.
Ήταν αλάνθαστος στις μεταβιβάσεις του, αφού είχε 30/30 επιτυχημένες μεταβιβάσεις. Μάλιστα, μία από αυτές «μεταφράστηκε» και ως: πάσα-κλειδί.
Στα αμυντικά του καθήκοντα είχε δύο κλεψίματα της μπάλας, ενώ μία φορά απομάκρυνε μία «επικίνδυνη» στιγμή για την ομάδα του.
Στο κομμάτι των μονομαχιών είχε 2/6 κερδισμένες, «κερδίζοντας» τις μισές που έδωσε στο έδαφος (2/4).
Μαζί του σε ένα μεγάλο μέρος του ματς ήταν και ο Φώτης Ιωαννίδης που έπαιξε συνολικά 61 λεπτά στην επιστροφή του στη δράση.
Ο Έλληνας επιθετικός είχε 19 επαφές με την μπάλα, όμως, μπόρεσε να είναι ιδιαίτερα δραστήριος.
Είχε συνολικά επτά τελικές προσπάθειες, με τις τρεις εξ αυτών να είναι στην εστία και η μία να καταλήγει στα δίχτυα.
Στο 58ο λεπτό ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν στο κατάλληλο σημείο και με ένα άγγιγμα της μπάλας έκανε το 2-0 για την ομάδα του.
Στις μεταβιβάσεις του ήταν και αυτός -σχεδόν- αλάνθαστος, αλλά με μικρό δείγμα γραφής, αφού είχε 4/5 επιτυχημένες.
Με τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές να φωνάζουν «παρών» στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος στα πρώτα τους «πεπραγμένα» για τη φετινή σεζόν.