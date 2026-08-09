Όλα έδειχναν πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα έχει ένα «ήσυχο» βράδυ απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα (08/08, 2-2).  

Παρ’ όλα αυτά, ένα καταστροφικό 12λεπτο ήταν αρκετό, ώστε να μην έρθει η νίκη.  

Τα «λιοντάρια» είχαν βρεθεί μπροστά στο σκορ με δύο τέρματα, αλλά δέχτηκαν την ισοφάριση και «στραβοπάτησαν» από την πρεμιέρα.  

Σε ένα ματς που το ελληνικό στοιχείο ήταν έντονο, αφού τόσο ο Φώτης Ιωαννίδης, όσο και ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησαν βασικοί.

Ο Φώτης Ιωαννίδης περιμένει την ευκαιρία του: Ποια είναι η στάση της Σπόρτινγκ;

Φώτης Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει την στήριξη των ανθρώπων της Σπόρτινγκ και κυρίως του προπονητή του, Ρουί Μπόρζες. Το Ole.gr αναλύει τα δεδομένα.

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Όσα έκαναν Γιώργος Βαγιαννίδης και Φώτης Ιωαννίδης  

Ο Έλληνας δεξιός μπακ έπαιξε συνολικά 78 λεπτά, πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, για να μπει ο Ιβάν Φρεσνέντα.  

Ήταν αλάνθαστος στις μεταβιβάσεις του, αφού είχε 30/30 επιτυχημένες μεταβιβάσεις. Μάλιστα, μία από αυτές «μεταφράστηκε» και ως: πάσα-κλειδί.  

Στα αμυντικά του καθήκοντα είχε δύο κλεψίματα της μπάλας, ενώ μία φορά απομάκρυνε μία «επικίνδυνη» στιγμή για την ομάδα του.

Στο κομμάτι των μονομαχιών είχε 2/6 κερδισμένες, «κερδίζοντας» τις μισές που έδωσε στο έδαφος (2/4).  

Μαζί του σε ένα μεγάλο μέρος του ματς ήταν και ο Φώτης Ιωαννίδης που έπαιξε συνολικά 61 λεπτά στην επιστροφή του στη δράση.  

Ο Έλληνας επιθετικός είχε 19 επαφές με την μπάλα, όμως, μπόρεσε να είναι ιδιαίτερα δραστήριος.  

Είχε συνολικά επτά τελικές προσπάθειες, με τις τρεις εξ αυτών να είναι στην εστία και η μία να καταλήγει στα δίχτυα.  

Στο 58ο λεπτό ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν στο κατάλληλο σημείο και με ένα άγγιγμα της μπάλας έκανε το 2-0 για την ομάδα του.  

Στις μεταβιβάσεις του ήταν και αυτός -σχεδόν- αλάνθαστος, αλλά με μικρό δείγμα γραφής, αφού είχε 4/5 επιτυχημένες.  

Με τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές να φωνάζουν «παρών» στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος στα πρώτα τους «πεπραγμένα» για τη φετινή σεζόν. 