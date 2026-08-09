H Σπόρτινγκ Λισαβόνας «αυτοκτόνησε» στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Ποια ήταν τα «πεπραγμένα» για τον Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη;

Όλα έδειχναν πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα έχει ένα «ήσυχο» βράδυ απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα (08/08, 2-2).

Παρ’ όλα αυτά, ένα καταστροφικό 12λεπτο ήταν αρκετό, ώστε να μην έρθει η νίκη.

⏹️ Empate na Reboleira, na 1.ª jornada da #LigaPortugalBetclic.



⚽️ Rodrigo Zalazar e Fotis Ioannidis.

2-2 // #CFEASCP pic.twitter.com/SiSbu1HijY — Sporting CP (@SportingCP) August 8, 2026

Τα «λιοντάρια» είχαν βρεθεί μπροστά στο σκορ με δύο τέρματα, αλλά δέχτηκαν την ισοφάριση και «στραβοπάτησαν» από την πρεμιέρα.

Σε ένα ματς που το ελληνικό στοιχείο ήταν έντονο, αφού τόσο ο Φώτης Ιωαννίδης, όσο και ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησαν βασικοί.

Ο Φώτης Ιωαννίδης περιμένει την ευκαιρία του: Ποια είναι η στάση της Σπόρτινγκ; Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει την στήριξη των ανθρώπων της Σπόρτινγκ και κυρίως του προπονητή του, Ρουί Μπόρζες. Το Ole.gr αναλύει τα δεδομένα.

Όσα έκαναν Γιώργος Βαγιαννίδης και Φώτης Ιωαννίδης

Ο Έλληνας δεξιός μπακ έπαιξε συνολικά 78 λεπτά, πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, για να μπει ο Ιβάν Φρεσνέντα.

Ήταν αλάνθαστος στις μεταβιβάσεις του, αφού είχε 30/30 επιτυχημένες μεταβιβάσεις. Μάλιστα, μία από αυτές «μεταφράστηκε» και ως: πάσα-κλειδί.

Στα αμυντικά του καθήκοντα είχε δύο κλεψίματα της μπάλας, ενώ μία φορά απομάκρυνε μία «επικίνδυνη» στιγμή για την ομάδα του.

O leão começou a rugir 🦁 mas houve uma estrela que iluminou o caminho do empate ⭐️



Num jogo com quatro golos, Estrela Amadora e Sporting CP dividiram a conta e iniciam a #LigaPortugalBetclic com um ponto 🤝



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📸 Liga Portugal & LUSA | #SCP #CFEA pic.twitter.com/JUifA6lg5e — Liga Portugal (@ligaportugal) August 8, 2026

Στο κομμάτι των μονομαχιών είχε 2/6 κερδισμένες, «κερδίζοντας» τις μισές που έδωσε στο έδαφος (2/4).

Μαζί του σε ένα μεγάλο μέρος του ματς ήταν και ο Φώτης Ιωαννίδης που έπαιξε συνολικά 61 λεπτά στην επιστροφή του στη δράση.

Ο Έλληνας επιθετικός είχε 19 επαφές με την μπάλα, όμως, μπόρεσε να είναι ιδιαίτερα δραστήριος.

Είχε συνολικά επτά τελικές προσπάθειες, με τις τρεις εξ αυτών να είναι στην εστία και η μία να καταλήγει στα δίχτυα.

Στο 58ο λεπτό ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν στο κατάλληλο σημείο και με ένα άγγιγμα της μπάλας έκανε το 2-0 για την ομάδα του.

59' GOLOOOOOOOOOOO!!! Que jogada de Zalazar e IOANNIDIS atira para o segundo! ⚡️



0-2 // #CFEASCP pic.twitter.com/lTpZQ7GgyH — Sporting CP (@SportingCP) August 8, 2026

Στις μεταβιβάσεις του ήταν και αυτός -σχεδόν- αλάνθαστος, αλλά με μικρό δείγμα γραφής, αφού είχε 4/5 επιτυχημένες.

Με τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές να φωνάζουν «παρών» στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος στα πρώτα τους «πεπραγμένα» για τη φετινή σεζόν.