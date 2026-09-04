Ο Νόα Άλεν θα βρει ακόμα έναν ποδοσφαιρικό θρύλο στη νέα του ομάδα.

Ο Νόα Άλεν έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, καθώς πλέον αποτελεί και επισήμως το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Σικάγο Φάιρ.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων αριστερός μπακ συνεχίζει στο MLS, ως δανεικός από την Ίντερ Μαϊάμι στον σύλλογο από το Σικάγο.

Αν και πλέον δεν θα είναι συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα έχει στο πλευρό του έναν ποδοσφαιρικό θρύλο. Ο λόγος, φυσικά, για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι, ο οποίος το καλοκαίρι μετακόμισε ως ελεύθερος στη Σικάγο Φάιρ.

From Miami to the Midwest ✈️



We have acquired South Florida native Noah Allen from Inter Miami CF on loan, with a permanent trade option following the 2026 season. #cf97 pic.twitter.com/AGJHhEefC8 — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) September 3, 2026

Ο Νόα Άλεν, ο οποίος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Ίντερ Μαϊάμι και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2022, ετοιμάζεται να αλλάξει για πρώτη φορά ποδοσφαιρική στέγη στην καριέρα του αφήνοντας πίσω του το κλαμπ του Λιονέλ Μέσι.

Στη διαδρομή του με την Ίντερ Μαϊάμι κατέγραψε συνολικά 132 συμμετοχές, σημειώνοντας 3 τέρματα και μοιράζοντας 7 ασίστ. Παράλληλα, από το 2025 αποτελεί στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων, έχοντας φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο 8 φορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο δεύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί στο Σικάγο, ακολουθώντας τα βήματα του Γιώργου Κούτσια, ο οποίος φορούσε τη φανέλα της ομάδας πριν από δύο χρόνια.