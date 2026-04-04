Τι και αν είναι τερματοφύλακας; Ο Ανδρέας Γιαννιώτης «κούφανε» τους πάντες με το γκολ που πέτυχε!

Μόνο συχνά δεν βλέπουμε γκολ από τερματοφύλακες. Πόσω μάλλον, όταν αυτοί είναι λίγα μέτρα μπροστά από την εστία τους! Ωστόσο, ο Ανδρέας Γιαννιώτης πέτυχε κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια.

Στην 28η αγωνιστικής του τούρκικου πρωταθλήματος «κούφανε» τους πάντες. Η Κασίμπασα αντιμετώπισε την Καϊσέρισπορ (04/04, 2-0), σε ένα ματς που είχε μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά και έναν απρόσμενο σκόρερ.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας στο 66ο λεπτό έκανε ένα γέμισμα, λίγα μέτρα μπροστά από την περιοχή του.

Η μπάλα «ταξίδευε» στον αέρα και έσκασε στα όρια της αντίπαλης περιοχής. Αυτό το «σκάσιμο» ξεγέλασε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, αφού δεν υπολόγισε σωστά και η μπάλα πέρασε από πάνω του και πήγε στα δίχτυα, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Σε μία αναμέτρηση που έδωσε «ανάσα» στην Κασίμπασα, αφού πλέον είναι στο +4 από την Καϊσέρισπορ και τη ζώνη του υποβιβασμού.

Έλληνας τερματοφύλακας σε TOP-10, με τις περισσότερους αποκρούσεις πέναλτι στο 2025! Το 2025 τελείωσε και ένας Έλληνας τερματοφύλακας μπόρεσε να βρεθεί σε μία ιδιαίτερα τιμητική λίστα, χάρη στα όσα έκανε στις εκτελέσεις πέναλτι!

Φυσικά, αυτό ήταν και το πρώτο τέρμα που πετυχαίνει στην καριέρα του ο Ανδρέας Γιαννιώτης! Σε μία πάρα πολύ καλή σεζόν, αφού είναι βασικό «γρανάζι» στην ομάδα του, αφού δεν έχει «χάσει» παιχνίδι στο τούρκικο πρωτάθλημα.

Έχει βοηθήσει σημαντικά την Κασίμπασα με τις επεμβάσεις του, αλλά πλέον θα έχει να… λέει και για ένα γκολ που μόνο σπάνια βλέπουμε στο ποδόσφαιρο.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το γκολ του Ανδρέα Γιαννιώτη: