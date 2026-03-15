Ο Ντίνος Μαυροπάνος άνοιξε λογαριασμό για φέτος στην Premier League και πρόσθεσε το όνομά του σε μία λίστα… εκλεκτών Ελλήνων.

Το κεφάλι του Ντίνου Μαυροπάνου αποδείχθηκε… χρυσό για την Γουέστ Χαμ αλλά και την πρώην ομάδα του την Άρσεναλ, την οποία έσπρωξε ακόμα περισσότερο στον τίτλο το βράδυ του Σαββάτου (14/3).

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός που τιμώρησε την κακή έξοδο του Ντοναρούμα στο πρώτο μέρος και σταμάτησε την… βολίδα του Χάαλαντ στις καθυστερήσεις του ματς με το ίδιο μέρος του σώματός του, έδωσε έναν βαθμό που μπορεί να φανεί… χρυσάφι στα «σφυριά» στη μάχη που δίνουν για να μείνουν στη μεγάλη κατηγορία.

Από τον Δεκέμβρη και μετά, αφήνοντας πίσω του τον τραυματισμό του, ο Ντίνος Μαυροπάνος έχει σταθεροποιηθεί στο κέντρο της άμυνας της Γουέστ Χαμ, με την Premier League να αποτελεί πλέον την κατηγορία που έχει σημειώσει τις περισσότερες συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΣ Γιάννινα, πέτυχε μάλιστα το δεύτερό του γκολ στα αγγλικά γήπεδα και πρόσθεσε το όνομά του στη λίστα των Ελλήνων που έχουν σκοράρει στην μεγάλη κατηγορία του βρετανικού ποδοσφαίρου σε πάνω από μία σεζόν.

Τον… χορό και εδώ σέρνει ο Stelios. Ο Γιαννακόπουλος που είναι με διαφορά ο Έλληνας με τα περισσότερα γκολ στην Premier League (20), βρήκε δίχτυα σε 4 διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους με την Μπόλτον (2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08).

Μαζί του και ο Νίκος Νταμπίζας, άλλοτε… βράχος της Νιουκαστλ που σημείωσε και 11 τέρματα στις 148 συμμετοχές του στην «αφρόκρεμα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικότερα οι Έλληνες που έχουν σκοράρει σε πάνω από μία σεζόν στην Premier League…

Στέλιος Γιαννακόπουλος – 4 (Μπόλτον)

Νίκος Νταμπίζας – 4 (Νιουκαστλ)

Χοσέ Χολέβας – 3 (Γουότφορντ)

Θοδωρής Ζαγοράκης – 3 (Λέστερ)

Γιώργος Σαμαράς – 2 (Μάντσεστερ Σίτι)

Ντίνος Μαυροπάνος – 2 (Γουέστ Χαμ)

Σωτήρης Κυριάκος – 2 (Λίβερπουλ)

Σωκράτης Παπασταθόπουλος – 2 (Άρσεναλ)

Στον κόσμο του βρετανικού ποδοσφαίρου και την Premier League, έχουν βρει ακόμα δίχτυα αλλά σε μία σεζόν οι Απόστολος Βέλιος (3), Γιώργος Δόνης (2), Τζορτζ Μπάλντοκ (2), Μπάμπης Κωστούλας, Στέφανος Τζίμας και Γιώργος Καραγκούνης.