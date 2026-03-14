Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έκανε το 1-1 στο Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι, με την αντίδρασή του να τα «λέει» όλα!

H Μάντσεστερ Σίτι είδε την Άρσεναλ να «ξεφεύγει» στο +10, μετά τη νέα της νίκη, στην 30ή αγωνιστική της Premier League.

Γι’ αυτό και οι «πολίτες» αποφάσισαν να μπουν δυνατά απέναντι στη Γουέστ Χαμ και πήραν προβάδισμα αρκετά νωρίς.

Στο 31’ ο Μπερνάρντο Σίλβα, μετά από μία τρομερή ενέργεια, κρέμασε τον Μαντς Χέρμανσεν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1! Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος «χάλασε» τα χαμόγελα που υπήρχαν.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | GOAL: WHAT A SENSATIONAL GOAL FROM BERNARDO SILVA! FANTASTIC!



West Ham 0-1 Manchester City. pic.twitter.com/WMr6ROFzYh — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 14, 2026

Στο 35’ ο Τζάροντ Μπόουεν εκτέλεσε κόρνερ και ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα έκανε μία λανθασμένη έξοδο.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος εκμεταλλεύτηκε αυτό το λάθος και με μία δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα!

Ένα γκολ που δεν μπορούσε να το πιστέψει ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Ισπανός τεχνικός είναι τιμωρημένος και βλέπει την αναμέτρηση από τις εξέδρες.

Μόλις ήρθε το γκολ του Έλληνα ποδοσφαιριστή, κοιτούσε χωρίς να έχει καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί!

📸 PEP GUARDIOLA REACTS TO WEST HAM’S GOAL! 😳



Pep Guardiola looks stunned as West Ham United level the score! ⚽🔥 https://t.co/YOSDZUYK27 pic.twitter.com/paAvYTJEsG — CUPID FC (@CUPID_FC) March 14, 2026

Μία αντίδραση που «μιλάει» από μόνη της, για τα όσα είχε στο κεφάλι του ο προπονητής των «πολιτών».

Με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο να πανηγυρίζει γκολ στην Premier League, μετά από -σχεδόν- τρία χρόνια, αφού είχε ξανάδει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ τον Δεκέμβρη του 2023!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το γκολ του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου: