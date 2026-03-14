H Μάντσεστερ Σίτι είδε την Άρσεναλ να «ξεφεύγει» στο +10, μετά τη νέα της νίκη, στην 30ή αγωνιστική της Premier League.
Γι’ αυτό και οι «πολίτες» αποφάσισαν να μπουν δυνατά απέναντι στη Γουέστ Χαμ και πήραν προβάδισμα αρκετά νωρίς.
Στο 31’ ο Μπερνάρντο Σίλβα, μετά από μία τρομερή ενέργεια, κρέμασε τον Μαντς Χέρμανσεν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1! Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος «χάλασε» τα χαμόγελα που υπήρχαν.
Στο 35’ ο Τζάροντ Μπόουεν εκτέλεσε κόρνερ και ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα έκανε μία λανθασμένη έξοδο.
Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος εκμεταλλεύτηκε αυτό το λάθος και με μία δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα!
Ένα γκολ που δεν μπορούσε να το πιστέψει ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Ισπανός τεχνικός είναι τιμωρημένος και βλέπει την αναμέτρηση από τις εξέδρες.
Μόλις ήρθε το γκολ του Έλληνα ποδοσφαιριστή, κοιτούσε χωρίς να έχει καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί!
Μία αντίδραση που «μιλάει» από μόνη της, για τα όσα είχε στο κεφάλι του ο προπονητής των «πολιτών».
Με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο να πανηγυρίζει γκολ στην Premier League, μετά από -σχεδόν- τρία χρόνια, αφού είχε ξανάδει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ τον Δεκέμβρη του 2023!