Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποτελεί και με την βούλα τον νεό τεχνικό της Μπενφίκα, με τα εκατέρωθεν «βέλη» από και προς τη Φενέρμπαχτσε να συνεχίζονται.

Όταν είσαι ο Ζοσέ Μουρίνιο, τότε κάθε σου λέξη, φράση, κίνηση, μετακίνηση αποτελεί άξια αναφοράς. Και συνήθως δίνει μπόλικο «ψωμί» χαρις τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Όπως συμβαίνει και με το τρίτο ημίχρονο της απομάκρυνσης του Special One από τη Φενέρμπαχτσε και στη συνέχεια την επιστροφή του στην πατρίδα για λογαριασμό της Μπενφίκα.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο συμφώνησε και ανακοινώθηκε από τους «αετούς της Λισαβώνας» αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας η οποία τον… έσπρωξε ουσιαστικά στην απόλυση από τη Φενέρμπαχτσε. Γεγονός το οποίο δεν άφησε ασχολίαστο και ο πρόεδρος των Τούρκων, όταν έγινε γνωστή η διαφαινόμενη τότε, οριστική πλέον, συμφωνία του με την Μπενφίκα.

O Αλί Κοτς έδιωξε – με πλουσιοπάροχη αποζημίωση – τον Ζοσέ Μουρίνιο για να παίξει η ομάδα του «καλύτερο ποδόσφαιρο» όπως είχε πει, δίνοντας τα κλειδιά στον Τεντέσκο. Θεωρίας συνομοσίας ή πραγματικότητα το «πλάνο» που είχαν Μπενφίκα και Μουρίνιο-Μάριο Μπράνκο μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε, για τον οποίο άφησε αιχμές ο ισχυρός άνδρας των Τούρκων;

Ο Μουρίνιο έτοιμος να γίνει προπονητής του Παυλίδη & να ζήσει τρεις… επιστροφές, σε λιγότερο από έναν μήνα! Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι μία… ανάσα από το να γίνει προπονητής της Μπενφίκα! Αν υπάρξει «γάμος» ανάμεσα στις δύο πλευρές ο «Special One» θα συνεργαστεί με τον Βαγγέλη Παυλίδη και θα ζήσει τρεις… επιστροφές, σε λιγότερο από έναν μήνα!

Το απόγευμα της Πέμπτης (18/9), ο Special One παρουσιάστηκε επισήμως ως ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη μεταξύ άλλων και έσταξε… χολή για την προηγούμενη ομάδα του. «Έκανα το μεγαλύτερό μου λάθος πηγαίνοντας στη Φενέρ όμως τα έδωσα όλα μέχρι την τελευταία μέρα», είπε κατά την παρουσίασή του. Επιστροφή στη Μπενφίκα 25 χρόνια μετά. Και συνέχισε.

«Κανένα άλλο κλαμπ το οποίο προπόνησα στο παρελθόν, δεν μου προσέφερε τόσο μεγάλο κίνητρο όσο η προοπτική της Μπενφίκα τώρα. Το να την προπονώ σημαίνει ότι επιστρέφω στο επίπεδο μου. Και το επίπεδό μου σημαίνει το να προπονώ τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο», τόνισε μεταξύ άλλων. Μία ακόμα μπηχτή για την μέχρι πρότινος ομάδας του.