Ο Μικέλ Αρτέτα χάρισε μία επική… ατάκα, εν όψει της αναμέτρησης της Μπόρνμουθ με τη Μάντσεστερ Σίτι, που ίσως χαρίσει το πρωτάθλημα στην Άρσεναλ!

Μια ανάσα από την κατάκτηση της Premier League βρίσκεται η Άρσεναλ, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Μπέρνλι για την προτελευταία αγωνιστική, χάρη σε ένα τέρμα του Κάι Χάβερτς.

Το τρίποντο αυτό έφερε την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στους 82 βαθμούς και στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ωστόσο έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Οι «πολίτες» δοκιμάζονται το βράδυ της Τρίτης (19/05, 21:30) απέναντι στην Μπόρνμουθ και αν έχουν οποιαδήποτε απώλεια βαθμών, οι «κανονιέρηδες» θα στεφθούν μαθηματικά πρωταθλητές Αγγλίας, για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια.

Με αφορμή αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, ο Αρτέτα ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου αν θα στηρίξει την ομάδα του συμπατριώτη του, Άντονι Ιραόλα, με τον Ισπανό τεχνικό να απαντά χαρακτηριστικά πως θα είναι ο μεγαλύτερος οπαδός της Μπόρνμουθ, καθώς ο τίτλος βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής.

"The BIGGEST ever!" 💪🏻



Mikel Arteta's response to whether he'll be a Bournemouth supporter for the next 24 hours 🤣 pic.twitter.com/iIJLewZtVL — Hayters TV (@HaytersTV) May 18, 2026

«Θα είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός τους. Για τον Αντόνι, και όλους τους παίκτες και όλους τους οπαδούς της Μπόρνμουθ, νομίζω ότι είμαστε όλοι (σσ οπαδοί της Μπόρνμουθ) επειδή ξέρουμε τι σημαίνει αν πετύχουν ένα αποτέλεσμα.

Δεν ξέρω για πόση ώρα θα το παρακολουθώ. Θα είμαι εκεί μπροστά στην τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα μπορώ να το παρακολουθήσω, αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρτέτα.