Το χάρισμα δεν αφαιρείται, η μπάλα δεν ξεχνιέται και ο Λιονέλ Μέσι το αποδεικνύει.

Χαζεύεις με τις κινήσεις του ακόμα και στα 38 του. Το άγγιγμά του παραμένει «μαγικό», όπως εκείνες τις βραδιές στη Βαρκελώνη ή με την φανέλα της Μπαρτσελόνα εκτός, που γοήτευε τα πλήθη κι έκανε όλο και περισσότερα παιδιά να αγαπήσουν παράφορα τη «στρογγυλή θέα».

Τα χρόνια έχουν περάσει και δεν αφήνουν τίποτα άθικτο. Ούτε τους σπουδαιότερους κάθε είδους. Παρόλα αυτά ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθεί να προσφέρει στιγμές μαγείας και παραστάσεις όπως μόνο εκείνος ξέρει. Κι ας βρίσκεται μακριά από τα φώτα της Ευρώπης.

Τα κατορθώματά του συνεχίζουν και για όσο κλωτσάει ακόμα την μπάλα θα συνεχίσουν να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Όχι μόνο λόγω των εκατομμυρίων φαν του αλλά και διότι η εικόνα «μιλά» από μόνη της.

Ο «Pulga» επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι (εκτός λόγω τραυματισμού) και το έκανε με στόμφο. Ο Αργεντινός άσος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στους Λος Άντζελες-Γκάλαξι (ομάδα που είχε παίξει ο Μπέκαμ) και έκανε τη διαφορά.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐😮‍💨 pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Με γκολάρα αλά Μέσι στο 85′ έβαλε μπροστά την παρέα του ενώ μερικά λεπτά αργότερα έβγαλε τον Σουάρεζ φάτσα με το τέρμα με ένα ΑΠΙΘΑΝΟ και αριστουργηματικό τακουνάκι-ασίστ.

Ο Λιονέλ Μέσι το έχει ακόμα και ο ποδοσφαιρικός κόσμος παρακαλάει να μην τελειώσει ποτέ η εποχή του.

GOL U RU GUA YO 🩷🖤🇺🇾 @LuisSuarez9 pic.twitter.com/hf85dKU6R0 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Ο φωτεινός πίνακας έγραψε 3-1 υπέρ της ομάδας του Λιονέλ Μέσι. Μία Ίντερ Μαϊάμι που θύμισε την άλλοτε Μπαρτσελόνα αφού και το πρώτο γκολ, προήλθε από τα πόδια του πρώην «μπλαουγκράνα» Ζόρντι Άλμπα.