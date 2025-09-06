Η Φενέρμπαχτσε προσπαθεί να πυροδοτήσει μία… βόμβα, φέρνοντας τον Ζινεντίν Ζιντάν ως τον νέο προπονητή της!

Μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται σε αναζήτηση αντικαταστάτη και τα δημοσιεύματα αναφέρουν πολλά ονόματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sabah», ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε και, αν ολοκληρωθεί το deal και ως προς τις τελικές οικονομικές λεπτομέρειες, ο Γάλλος τεχνικός θα μετακομίσει στην Τουρκία.

Ο Ζιντάν, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα από το 2021 μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει συνδεθεί στο παρελθόν με ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και η εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Αν αυτή η είδηση επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται, δίχως αμφιβολία, για μια από τις μεγαλύτερες προπονητικές κινήσεις της Φενέρμπαχτσε.

