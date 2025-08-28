Η απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μοιάζει δεδομένη και ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ο «εκλεκτός» του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Ο σοκαριστικός αποκλεισμός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μάλλον ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στην υπόθεση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος προπονητής ανέλαβε τα ηνία των «κόκκινων διαβόλων» τον Νοέμβριο του 2024, αφήνοντας τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στα «κρύα του λουτρού», σε μία περίοδο που πετούσε… φωτιές!

Η απόφασή του δεν αποδείχθηκε σοφή. Λίγους μήνες αργότερα και με τη σεζόν 2025/26 στην Premier League να είναι μόλις στη 2η αγωνιστική, ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι έτοιμος να απολυθεί.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αγγλίας, είναι ειλημμένη απόφαση να απολυθεί και μάλιστα, ο «εκλεκτός» για την επόμενη ημέρα, έχει βρεθεί από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Ο ισχυρός άνδρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζινεντίν Ζιντάν, προσπαθώντας να τον πείσει να επιστρέψει στους πάγκους και να αναλάβει αυτός, το πρότζεκτ της αναγέννησης των «κόκκινων διαβόλων».

Zinedine Zidane averaged a trophy every 30 games as Real Madrid manager 🤯🏆⚪️ pic.twitter.com/5nYSOfQehe — OneFootball (@OneFootball) June 23, 2025

Ο 53χρονος πλέον «Ζιζού», παραμένει χωρίς ομάδα από τον Ιούνιο του 2021. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια, μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, καμία ομάδα από όσες τον προσέγγισαν δεν απέσπασαν το πολυπόθητο «ναι». Μεταξύ αυτών, «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως οι Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αν θα τα καταφέρει αυτήν τη φορά; Θα δείξει. Πάντως, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της.

Zinedine Zidane has turned down the chance to manage Man Utd as he wants a break until next summer, according to Sport Bild 👀 pic.twitter.com/f7bu8ld6BF — GOAL (@goal) November 18, 2021

Ρεάλ Μαδρίτης ή Γαλλία

Πλήθος δημοσιευμάτων, μεταξύ αυτών και από τη Marca, ανέφεραν προ μηνών πως ο Ζινεντίν Ζιντάν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για δύο ομάδες: είτε τη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε την εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Κι αν ο Τσάμπι Αλόνσο μόλις ξεκίνησε το δικό του «κεφάλαιο» στη Ρεάλ Μαδρίτης το φετινό καλοκαίρι, εκείνο του Ντιντιέ Ντεσάν στην εθνική ομάδα της Γαλλίας ολοκληρώνεται μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Το 2026 θα τελειώσει. Στο μυαλό μου είναι πολύ ξεκάθαρο. Έχω κάνει τον κύκλο μου, με την ίδια επιθυμία και πάθος να κρατήσω τη Γαλλία στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά το 2026 είναι μια πολύ καλή στιγμή για να σταματήσω», δήλωσε ο ίδιος ο Ντεσάν στο TF1. «Πρέπει να μπορείς να πεις stop, υπάρχει ζωή μετά από αυτό. Το πιο σημαντικό είναι η Γαλλία να παραμείνει στην κορυφή, όπως είναι εδώ και πολλά χρόνια».

Μετά από 14 χρόνια, λοιπόν, θα αποχωρήσει και ο Ζινεντίν Ζιντάν φαντάζει ως το Νο.1 φαβορί για τη διαδοχή του. Άλλωστε και ο ίδιος ο Ντεσάν το είχε ευχηθεί.

«Φυσικά, όλοι ελπίζουμε ότι θα είναι o Zιντάν μετά το 2026. Αλλά είναι επιλογή του για το αν θα συζητήσει. Είναι μια ευχή, πάντως, που έχω, μια προσωπική επιθυμία μου εδώ και καιρό. Ελπίζω να γίνει μια μέρα. Θα είναι το 2026, το ελπίζω μέσα από την καρδιά μου».

Ο δρόμος, λοιπόν, για να οδηγήσει αυτός την εθνική ομάδα της Γαλλίας στην επόμενη ημέρα της, ξεκινώντας από το EURO 2028, φαντάζει στρωμένος.

Αν επιλέξει να αναλάβει, όμως, το πρότζεκτ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα «κάψει» το συγκεκριμένο πλάνο.