Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Footmercato», ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο επ’ αόριστον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Footmercato», ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως αποφάσισε να απομακρυνθεί προσωρινά από την αγωνιστική δράση, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά του μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε.

Ο 68χρονος έφυγε από τη ζωή στο Ροζάριο, έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια, έχοντας αποτελέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή και την πορεία του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Συγκλονισμένος από τη μεγάλη απώλεια, ο Μέσι διέκοψε άμεσα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Ίντερ Μαϊάμι και επέστρεψε στη γενέτειρά του, επιλέγοντας να παραμείνει κοντά στους συγγενείς και τους αγαπημένους του και μετά την κηδεία.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi has decided to stay in Argentina for an INDEFINITE PERIOD to be close to his family.



— @okdobleamarilla pic.twitter.com/JG02Sorbpy — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 10, 2026

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα για τον Αργεντινό. Ο ίδιος δεν έχει κάνει γνωστό πότε θα επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παραμένει ανοιχτό και το ζήτημα της συνέχισης της παρουσίας του στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Προς το παρόν, ο Μέσι φαίνεται να χρειάζεται χρόνο μακριά από τα γήπεδα, προκειμένου να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα του.