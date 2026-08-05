Αυτή η απίθανη ιστορία ενός άγνωστου – μέχρι πρότινος – Νεοζηλανδού , καθρεφτίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη δύναμη των social media.

Κι αν ακόμα δεν έχετε πειστεί με τόσα και τόσα παραδείγματα γύρω τριγύρω πως η δύναμη των social media είναι τεράστια σε βαθμό που διαφεντεύουν τον κόσμο, η ιστορία ενός άγνωστου στο ευρύ κοινό μέχρι πρότινος Νεοζηλανδού ποδοσφαιριστή, έρχεται να επιβεβαιώσει για μία ακόμα φορά του λόγου το αληθές.

Μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες, ο Τιμ Πέιν ήταν ένας Νεοζηλανδός ποδοσφαιριστής που δεν είχε μπορέσει να κάνει διεθνή καριέρα. Και άρα να γίνει γνωστός ή έστω περαστικός σε διάφορες πιάτσες του ποδοσφαιρικού πλανήτη.

Διεθνής μεν με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του και Ολυμπιονίκης το 2012 στο Λονδίνο, ο Νεοζηλανδός μέσος γεννημένος τον Γενάρη του 1994 έβγαζε τα προς το ζην στην απομακρυσμένη ποδοσφαιρικά από το επίκεντρο Ωκεανία και όδευε πρόσω ολοταχώς για τη σύνταξη – σε μερικά χρόνια – εκεί. Στην πατρίδα του.

Η απόπειρα να κάνει διεθνή καριέρα απομακρυνόταν όλο και περισσότερο αφού το ενδιαφέρον της Μπλάκμπερν, το οποίο προσέλκυσε μέσα από τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο U17 το μακρινό 2011, δεν μετουσιώθηκε σε παρουσία στο χορτάρι. Τα δοκιμαστικά έγιναν συμβόλαιο αλλά ο Πέιν λόγω ζητημάτων στην έκδοση της βίζας του και της άδειας εργασίας, δεν έμεινε στο νησί.

Έλα όμως που για καλή του τύχη, τον… επέλεξε ένας influencer από την Αργνετινή. Κι όλα τα επόμενα μοιάζουν με παραμύθι.

Ο TikToker/Instagramer/Youtuber, influencer εν πάσει περιπτώσει Valen Scarsini – γνωστός ως elcarso – έβλεπε το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει και έπρεπε να δώσει… content.

Έψαξε λοιπόν και «βάφτισε» τον Νεοζηλανδό Τιμ Πέιν ως τον πιο «άγνωστο παίκτη του Μουντιάλ». Για καλή τύχη του Νεοζηλανδού, διάλεξε εκείνον αφού είχε λιγότερους από 5χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram και στο οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ενεργός. Όπως και γενικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άρχισε λοιπόν μία… καμπάνια ενίσχυσής του ούτως ώστε περισσότερος κόσμος να τον ακολουθήσει ενόψει του μεγάλου τουρνουά που πλησίαζε. Και να γίνει έτσι πιο γνωστός. Μέσα σε λίγες ώρες οι ακόλουθοι του Νεοζηλανδού εκτοξεύτηκαν.

Το αίτημα άιτημα διαδεχόταν το άλλο, ξαφνικά το κινητό του Τιμ Πέιν γέμισε με ειδοποιήσεις. Η καμπάνια συνεχίστηκε και με άλλα βίντεο του Αργεντινού πιτσιρικά που έβλεπε ότι το περιεχόμενο… τσουλάει. Win win και για τους δύο.

Ο Πέιν έγινε ξαφνικά κάτι σαν καλτ είδωλο. Απέκτησε φαν ανά τον κόσμο, με βάση κυρίως τη Λατινή Αμερική. Βλέπετε το τυπάκι αυτό από την Αργεντινή, είχε μπόλικο κόσμο (πάνω από 1 εκατ. ακολούθους στο IG) και έτσι το hype ήταν τεράστιο για τον Νεοζηλανδό.

Ξαφνικά πολύς κόσμος στη χώρα του Μέσι είχε αρχίσει να παρακολουθεί τους αγώνες της Νέας Ζηνλανδίας λόγω του Πέιν. Και να εστιάζει σε εκείνον. Στο πλαίσιο του Μουντιάλ φυσικά, οι δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας συναντήθηκαν με τον elcarso να ταξιδεύει για να συναντήσει τον ήρωά του. Αν και οι δύο ήταν ιδιαίτερα κερδισμένοι από αυτήν την ιστορία. Ίσως ακόμα περισσότερο ο Νεοζηλανδός.

Η επίδραση του πιτσιρικά influencer στη ζωή του Τιμ Πέιν δεν σταμάτησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο αφού είχε γίνει viral. Σε βαθμό που ομάδες της Λατινικής Αμερικής ενδιαφέρθηκαν για εκείνον έμπρακτα. Και του πρόσφεραν μία διαφορετική προοπτική, μία ευκαιρία ζωής.

Ο Τιμ Πέιν λοιπόν δέχθηκε πρόταση από τον «γίγαντα» του Παραγουανού ποδοσφαίρου, Ολίμπια Ασουνσιόν με 48 πρωταθλήματα και 3 κατακτήσεις Κόπα Λιμπερταδόρες, με την ομάδα του στη Νέα Ζηνλανδία να ικανοποιείται οικονονικά από τη μετακίνηση αυτή (περί τις 500 χιλιάδες δολάρια). Και τον έκανε δικό της…

Ο Τιμ Πέιν έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Δεκέμρη του 2027 και σκόραρε μάλιστα πριν από μερικές ώρες (2/8) στο ντεμπούτο του με σουτ εκτός περιοχής, ενώ είχε περάσει ως αλλαγή στο χορτάρι λίγα λεπτά πριν.

🤯🇳🇿🇵🇾 EL GOL DE TIM PAYNE EN SU ¡¡DEBUT OFICIAL!! CON OLIMPIA DE PARAGUAY. pic.twitter.com/YMSib5SsYS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 2, 2026

Μέσα σε ελάχιστες ημέρες και ενώ έτυχε απλά να «σφηνώσει» κάτι στο μυαλό ενός influencer και να τον επιλέξει, είδε την καριέρα του να εκτοξεύεται και πλήθος ομάδων στη Λατινική Αμερική να τον προσεγγίζουν. Άνθρωπος της Ολίμπια τόνισε όταν ανακοινώθηκε ο παίκτης στα μέσα Ιουλίου πως «πρόλαβε στο σπριντ τουλάχιστον πέντε ανταγωνίστριες ομάδες για να εξασφαλίσει την υπογραφή του Πέιν».

Οι κάτι περισσότερο από τέσσερις χιλιάδες ακόλουθοι έγιναν 5.4 εκατομμύρια και ο Νεοζηλανδός ποδοσφαιριστής που μετακόμισε οικογενειακώς στη Λατινική Αμερική (η μητρική γλώσσα της γυναίκας του είναι τα ισπανικά), είδε τη ζωή του να αλλάζει άρδην. Και έγινε μία καλτ φιγούρα από το πουθενά.