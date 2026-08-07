Η Τραμπζονσπόρ έκανε all-in και έδωσε ένα πλουσιοπάροχο deal στον Μοχάμεντ Σαλάχ, ώστε να τον πείσει να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο!

Ο κύβος ερρίφθη! Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε κάνει γνωστό, εδώ και λίγο καιρό, πως θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ.

Πολλά «ακούστηκαν», γράφτηκαν αρκετά σενάρια, αλλά τελικά ο «Φαραώ» αποφάσισε να πάει στην Τουρκία, για την Τραμπζονσπόρ!

Σε μία κίνηση που -σχεδόν- κανείς δεν θα περίμενε πριν λίγες εβδομάδες.

Παρ’ όλα αυτά, αν δει κανείς τη συμφωνία του, θα καταλάβει και το «γιατί» ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποφάσισε να κάνει αυτή τη «μετακίνηση».

Αρχικά, το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια δύο ετών, δηλαδή θα είναι ξανά ελεύθερος το καλοκαίρι του 2028.

Από εκεί και πέρα, θα έχει έναν από τους υψηλότερους μισθούς στην Τουρκία, καθώς θα λαμβάνει συνολικά 17.000.000 ευρώ ετησίως!

The Turkish are NUTS 🤯



LOOK at the reception Salah received arriving in Turkey 😳 pic.twitter.com/Z47X0owfVw — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) August 5, 2026

Παράλληλα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ πρόσθεσε στον τραπεζικό του λογαριασμό ακόμα 5.000.000 ευρώ, με τη μορφή μπόνους υπογραφής.

Αυτό σημαίνει πως θα λαμβάνει περίπου 280.000 ευρώ την εβδομάδα. Ένα ποσό πολύ μεγάλο, καθώς αν εξαιρέσουμε το τελευταίο του συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ δεν το είχε δει ποτέ ξανά.

Mohamed Salah earns £280,000 weekly at Trabzonspor.



He earned £350,000 weekly at Liverpool from 2022-2026, £220,000 weekly from 2018-2022 and £90,000 weekly from 2017-2018.



£50,000 weekly at Roma from 2016-2017.



£30,000 weekly at Chelsea from 2014-2016.



£29,000 weekly at… pic.twitter.com/wfRYJhvwUi — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 5, 2026

Όμως, το deal του δεν σταματάει εκεί. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα εισπράττει χρήματα και από τα προϊόντα που θα πουλάει η Τραμπζονσπόρ και θα φέρουν την υπογραφή ή το όνομά του.

Για την ακρίβεια, στο τέλος της σεζόν θα «κερδίζει» το 20% των κερδών της ομάδας του από τις πωλήσεις!

Mohamed Salah is set to earn €17M per season in Turkey. (@yagosabuncuoglu) pic.twitter.com/ei3sQWbXlF — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) August 5, 2026

Σε μία συμφωνία που ο Αιγύπτιος εξτρέμ σκέφτηκε πολύ καλά, και σίγουρα τα όσα του προσέφερε η Τραμπζονσπόρ δεν πέρασαν απαρατήρητα.

Άλλωστε, έκανε ό,τι μπορούσε, ώστε να έχει στο δυναμικό της τον πολύπειρο εξτρέμ, μετά την πολυετή «περιπέτειά» του στη Λίβερπουλ.