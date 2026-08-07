Ο κύβος ερρίφθη! Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε κάνει γνωστό, εδώ και λίγο καιρό, πως θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ.
Πολλά «ακούστηκαν», γράφτηκαν αρκετά σενάρια, αλλά τελικά ο «Φαραώ» αποφάσισε να πάει στην Τουρκία, για την Τραμπζονσπόρ!
Σε μία κίνηση που -σχεδόν- κανείς δεν θα περίμενε πριν λίγες εβδομάδες.
Παρ’ όλα αυτά, αν δει κανείς τη συμφωνία του, θα καταλάβει και το «γιατί» ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποφάσισε να κάνει αυτή τη «μετακίνηση».
Αρχικά, το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια δύο ετών, δηλαδή θα είναι ξανά ελεύθερος το καλοκαίρι του 2028.
Από εκεί και πέρα, θα έχει έναν από τους υψηλότερους μισθούς στην Τουρκία, καθώς θα λαμβάνει συνολικά 17.000.000 ευρώ ετησίως!
Παράλληλα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ πρόσθεσε στον τραπεζικό του λογαριασμό ακόμα 5.000.000 ευρώ, με τη μορφή μπόνους υπογραφής.
Αυτό σημαίνει πως θα λαμβάνει περίπου 280.000 ευρώ την εβδομάδα. Ένα ποσό πολύ μεγάλο, καθώς αν εξαιρέσουμε το τελευταίο του συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ δεν το είχε δει ποτέ ξανά.
Όμως, το deal του δεν σταματάει εκεί. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα εισπράττει χρήματα και από τα προϊόντα που θα πουλάει η Τραμπζονσπόρ και θα φέρουν την υπογραφή ή το όνομά του.
Για την ακρίβεια, στο τέλος της σεζόν θα «κερδίζει» το 20% των κερδών της ομάδας του από τις πωλήσεις!
Σε μία συμφωνία που ο Αιγύπτιος εξτρέμ σκέφτηκε πολύ καλά, και σίγουρα τα όσα του προσέφερε η Τραμπζονσπόρ δεν πέρασαν απαρατήρητα.
Άλλωστε, έκανε ό,τι μπορούσε, ώστε να έχει στο δυναμικό της τον πολύπειρο εξτρέμ, μετά την πολυετή «περιπέτειά» του στη Λίβερπουλ.