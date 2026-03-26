Η Ρίο Άβε τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές ήταν «απόλυτη» έκανε το 3/3 και ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος κατάφερε ό,τι κανείς άλλος προπονητής, τα τελευταία έξι χρόνια!

Η Ρίο Άβε έχει πάρει «ανάσες». Μπορεί να πέρασε μία άσχημη περίοδο, αλλά δείχνει να έχει «σφυγμό», έχοντας πάρει σημαντικές νίκες.

Τον τελευταίο καιρό, η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, «κλείνοντας» με ιδανικό τρόπο πριν τη «διακοπή».

Απέναντι σε Τοντέλα (09/03, 0-1), Εστρέλα Αμαδόρα (15/03, 2-1) και Εστορίλ (22/03, 1-2) ήταν «απόλυτη» στη Liga Portugal.

Πήρε εννέα βαθμούς, αφού κέρδισε και τις τρεις αναμετρήσεις, ενώ έχει «ξεφύγει» από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Το σερί της Ρίο Άβε μόνο σύνηθες δεν είναι, αφού κάτι τέτοιο είχε να συμβεί πολλά χρόνια πίσω, με δύο «γνώριμους» του Ολυμπιακού να είχαν φωνάξει «παρών»!

Τώρα Συλαϊδόπουλος, τότε Καρβαλιάλ

Για να βρούμε την τελευταία φορά που είχαμε τρεις συνεχόμενες νίκες από την πορτογαλική ομάδα, θα πρέπει να γυρίσουμε στο 2020!

Ποιος ήταν τότε προπονητής; Ο Κάρλος Καρβαλιάλ! Κι όμως, ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού ήταν ο τελευταίος που είχε κάτι παρόμοιο.

Μάλιστα, υπήρχε ακόμα κάτι ενδιαφέρον. Ποιος ήταν βασικός και στις τρεις αναμετρήσεις, που είχε δώσει με Σάντα Κλάρα, Βιτόρια Γκιμαράες και Μποαβίστα;

Ο Μεχντί Ταρέμι! Ο Ιρανός ποδοσφαιριστής είχε αποφασίσει για πρώτη φορά να κάνει το ταξίδι στην Ευρώπη, για χάρη της Ρίο Άβε!

Στο τελευταίο σερί τριών συνεχόμενων νικών ήταν σε όλα βασικός, ενώ είχε σκοράρει και μία φορά. Ωστόσο, στο σήμερα θα τον δούμε στον Ολυμπιακό, με το 3/3 της πρώην ομάδας του να γίνεται χάρη σε έναν προπονητή που έχει περάσει από τον Πειραιά!