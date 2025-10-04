Ο Τόμας Μίλερ, μετά από μία σπουδαία καριέρα στην Μπάγερν Μονάχου, αποφάσισε να αλλάξει… παραστάσεις.
Από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε τη «συλλογή» τροπαίων και μετά την αποχώρησή του από τους Βαυαρούς έφυγε έχοντας στο παλμαρέ του 34 τίτλους!
Ένας αριθμός πολύ μεγάλος, όμως όχι ικανός, για να είναι μόνος στην «κορυφή», σε ό,τι αφορά τους πιο επιτυχημένους Γερμανούς ποδοσφαιριστές, βάσει τίτλων.
Ωστόσο, μόλις λίγους μήνες, μετά τη μεταγραφή του στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, όλα άλλαξαν.
Το πήρε κι αυτό ο Μίλερ
Την 1η μέρα του Οκτωβρίου η ομάδα του Γερμανού μεσοεπιθετικού αντιμετώπιζε στον τελικό του πρωταθλήματος Κανάδα τη Βανκούβερ FC.
Ο Τόμας Μίλερ ήταν ο άνθρωπος, που με δικό του πέναλτι στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης «άνοιξε» το σκορ και έδειξε τον… δρόμο στους συμπαίκτες του.
Εν τέλει, η Βανκούβερ Γουάιτκαπς κέρδισε το τρόπαιο και ο πρώην παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, έπιασε μία «κορυφή», που πολύ δύσκολα «σπάει».
Συγκεκριμένα, έγινε ο μοναδικός Γερμανός ποδοσφαιριστής με 35 τίτλους. Πλέον, στη θέση Νο.2 τον Τόνι Κροος, που είχε 34 «παράσημα» στην τροπαιοθήκη του!
Κι όμως, μπορεί να τα κατέκτησε όλα με την Μπάγερν Μονάχου. Όμως, ο Τόμας Μίλερ «χρειάστηκε» τον Καναδά για να γράψει ιστορία!