Και τι δεν κατέκτησε ο Τόμας Μίλερ στην καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου. Ωστόσο, για πάντα θα θυμάται τον πρώτο του τίτλο στον Καναδά, καθώς είχε διαφορετική «μετάφραση»!

Ο Τόμας Μίλερ, μετά από μία σπουδαία καριέρα στην Μπάγερν Μονάχου, αποφάσισε να αλλάξει… παραστάσεις.

Από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε τη «συλλογή» τροπαίων και μετά την αποχώρησή του από τους Βαυαρούς έφυγε έχοντας στο παλμαρέ του 34 τίτλους!

Thomas Müller's FC Bayern contract has now officially expired



After 25 years at the club, Müller is no longer a Bayern player #DankeThomas 🔴⚪ pic.twitter.com/YqMSwuEnnr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 31, 2025

Ένας αριθμός πολύ μεγάλος, όμως όχι ικανός, για να είναι μόνος στην «κορυφή», σε ό,τι αφορά τους πιο επιτυχημένους Γερμανούς ποδοσφαιριστές, βάσει τίτλων.

Ωστόσο, μόλις λίγους μήνες, μετά τη μεταγραφή του στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, όλα άλλαξαν.

OFFICIAL: Thomas Müller has joined MLS side Vancouver Whitecaps, after leaving Bayern Munich at the end of last season 🇩🇪🇨🇦 pic.twitter.com/3fZpY1ee1s — B/R Football (@brfootball) August 6, 2025

Το πήρε κι αυτό ο Μίλερ

Την 1η μέρα του Οκτωβρίου η ομάδα του Γερμανού μεσοεπιθετικού αντιμετώπιζε στον τελικό του πρωταθλήματος Κανάδα τη Βανκούβερ FC.

Ο Τόμας Μίλερ ήταν ο άνθρωπος, που με δικό του πέναλτι στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης «άνοιξε» το σκορ και έδειξε τον… δρόμο στους συμπαίκτες του.

Whitecaps star Thomas Muller discusses an acceptance of losing around Vancouver sports — including the Canucks — and how he wants to change that moving forward. 😤 pic.twitter.com/g70gRUxqe5 — TSN (@TSN_Sports) October 1, 2025

Εν τέλει, η Βανκούβερ Γουάιτκαπς κέρδισε το τρόπαιο και ο πρώην παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, έπιασε μία «κορυφή», που πολύ δύσκολα «σπάει».

Συγκεκριμένα, έγινε ο μοναδικός Γερμανός ποδοσφαιριστής με 35 τίτλους. Πλέον, στη θέση Νο.2 τον Τόνι Κροος, που είχε 34 «παράσημα» στην τροπαιοθήκη του!

Κι όμως, μπορεί να τα κατέκτησε όλα με την Μπάγερν Μονάχου. Όμως, ο Τόμας Μίλερ «χρειάστηκε» τον Καναδά για να γράψει ιστορία!