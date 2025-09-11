Ο Γκιγιέρμο Οτσόα μπορεί να είχε «συνδεθεί» με ελληνική ομάδα, ωστόσο τελικά αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο!

Η ΑΕ Λεμεσού προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση, ανακοινώνοντας την καταρχήν συμφωνία με τον Γκιγιέρμο Οτσόα!

Ο Μεξικανός τερματοφύλακας, που βρισκόταν σε αναζήτηση συλλόγου εν όψει του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα, να ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία του με τον κυπριακό σύλλογο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πριν από μερικές ημέρες ο Οτσόα είχε «συνδεθεί» με τον Πανσερραϊκό, έπειτα από κάποια δημοσιεύματα που ήρθαν στο «φως» από το Μεξικό.

Ωστόσο, τελικά ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του 40χρονου γκολκίπερ, φαίνεται πως βρίσκεται στην Κύπρο!

Πώς το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να οδηγήσει τον Οτσόα στον Πανσερραϊκό! Ο Γκιγιέρμο Οτσόα παραμένει χωρίς ομάδα και όπως αναφέρεται στο Μεξικό, έχει βρεθεί στο «στόχαστρο» του Πανσερραϊκού!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΕ Λεμεσού:

«Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καταρχήν συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό τερματοφύλακα Guillermo Ochoa, η οποία θα ενεργοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής θα περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Guillermo Ochoa, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και καταξιωμένους τερματοφύλακες της σύγχρονης εποχής, έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Με θητεία σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και περισσότερες από δύο δεκαετίες καριέρας στο υψηλότερο επίπεδο, έχει αγωνιστεί σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα FIFA με την εθνική ομάδα του Μεξικού, όπου άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του με τις σπουδαίες εμφανίσεις του, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αναγνώριση για την ποιότητα του και τη σταθερότητά του κάτω από τα δοκάρια.

Η εμπειρία, η προσωπικότητα και η ηγετική φυσιογνωμία του Ochoa αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ της ομάδας μας, προσδίδοντας ποιότητα και σιγουριά κάτω από τα δοκάρια, αλλά και έμπνευση στους νεότερους ποδοσφαιριστές μας.

Η ΑΕΛ τον καλωσορίζει στην μεγάλη οικογένειά της και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».