Ο Γκιγιέρμο Οτσόα παραμένει χωρίς ομάδα και όπως αναφέρεται στο Μεξικό, έχει βρεθεί στο «στόχαστρο» του Πανσερραϊκού!

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα στην Ελλάδα; Καθώς φαίνεται, το συγκεκριμένο σενάριο είναι στο… τραπέζι, ελέω Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026!

Ο θρυλικός Μεξικανός τερματοφύλακας έχει συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας του, όμως συνεχίζει ακάθεκτος και μάλιστα, παραμένει ενεργό μέλος της εθνικής του ομάδας.

Ωστόσο, προς το παρόν παραμένει χωρίς ομάδα, αφού τον περασμένο Ιούλιο αποδεσμεύτηκε από την πορτογαλική Avs Futebol.

Αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό, δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Όπως αναφέρει η Marca, ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Μεξικού, Χαβιέρ Αγκίρε, θέλει να συμπεριλάβει τον Οτσόα στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως θα πρέπει να έχει βρει ομάδα, ώστε να μπορέσει να γίνει.

Έτσι, όπως αποκαλύπτεται από τα μεξικανικά Μέσα, ο έμπειρος τερματοφύλακας φαίνεται πως εξετάζει δύο επιλογές. Η μία είναι από την ρωσική Σότσι, ενώ η έτερη από τον Πανσερραϊκό!

🚨🇲🇽 Guillermo Ochoa continúa buscando equipo en Europa.

En horas recientes, pláticas activas en Bélgica, Grecia y Rusia



->Panserraikos (Grecia) y FK Sochi (Rusia)

->Querétaro aguarda

->Prioridad por calidad de vida, Europa



DETALLES.https://t.co/BL13wXwqUB — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 5, 2025

Ο Οτσόα έχει παραδεχθεί πως η επιθυμία του είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Επομένως, φαίνεται πως το σενάριο να τον δούμε να αγωνίζεται στη χώρα μας, με τη φανέλα του Πανσερραϊκού, είναι «ορατό»!

Ο ρόλος του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι κομβικός και πλέον, μένει να φανεί κατά πόσο ευσταθεί το συγκεκριμένο σενάριο, που φέρνει τον Πανσερραϊκό στον… δρόμο του Μεξικανού τερματοφύλακα!