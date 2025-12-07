Ο Λιονέλ Μέσι έφερε την… Άνοιξη στο Μαϊάμι και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ το γνωρίζει πολύ καλά αυτό.

Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Γη τις τελευταίες ώρες έχει ονοματεπώνυμο. Το πρόσωπό του έλαμπε. Ο Ντέβιντ Μπέκαμ έζησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στις ΗΠΑ και ως πρόεδρος. Επίτευγμα το οποίο οφείλει εν πολλοίς στον Λιονέλ Μέσι. Και το γνωρίζει.

Η Ίντερ Μαϊάμι του «Pulga» και των τέως συμπαικτών του στην Μπαρτσελόνα, Ζόρντι Άλμπα, Μπουσκέτς και Λουίς Σουάρεζ, επιβλήθηκε με 3-1 της ομάδας από το Βανκούβερ στην οποία αγωνίζεται ο Τόμας Μίλερ, για να φτάσει στην κορυφή.

Ο διορατικός Ντέιβιντ Μπέκαμ αποφάσισε λίγο πριν βάλει τέλος στην πλούσια και λαμπρή καριέρα του, να ανοίξει την αγορά των ΗΠΑ έχοντας ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο κατά νου. Κι αυτή η επένδυση την 6η του Δεκέμβρη 2025, τον έβγαλε ασπροπρόσωπο.

Σημείο καμπής η έλευση του Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ που ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την πρωταθλήτρια πλέον ομάδα και ο οποίος μοίρασε δύο τελικές πάσες στον τελικό, βρήκε το… καταφύγιό του εκεί. Και παρότι δεν σκοπεύει να μείνει μόνιμα στο Μαϊάμοι αν και η οικογένειά του περνάει όμορφα αλλά έχει αποφασίσει να γυρίσει στην Βαρκελώνη κρεμμώντας τη φανέλα του, δικαίωσε τους πάντες. Λίγους μήνες πριν επιχειρήσει να κάνει το back-to-back με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

Μέσι και Μπέκαμ έπλεεαν σε πελάγη ευτυχίας μετά το τέλος του τελικού και λίγες στιγμές μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι «δρόμοι» του διασταυρώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο πριν την απονομή.

Beckham 🤗 Messi@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/5ruJIdh3Xl — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025

Ο φακός έπιασε μία όμορφη στιγμή. Οι δύο παικταράδες της «στρογγυλής θεάς» αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν κάποια λόγια. Άγνωστο αυτό που ειπώθηκε από τη γλώσσα του σώματος και τις αντιδράσεις όμως, καταλαβείνει κανείς το… «στα ΄λεγα εγώ».

Γεννημένοι νικητές, γαλουχημένοι με αυτήν την ιδέα, είχαν οραματιστεί αυτή τη στιγμή. «Δίνεις την μπάλα στον Μέσι και ξέρεις ότι θα σου φτιάξει γκολ. Μετέτρεψε έναν σύλλογο που δυσκολευόταν σε επιτυχημένο σε μόλις δύο σεζόν», σημείωσε ο συν-ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι για τον τεράστιο Λίο που τα έχει πάρει όλα.