Ο «μάγος» Ροναλντίνιο εξέφρασε τη δική του άποψη, για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον πλανήτη.

Η αγάπη του Ροναλντίνιο για τον Λιονέλ Μέσι δεν «κρύβεται»!

Ο Βραζιλιάνος «μάγος» μίλησε στην αργεντίνικη «Ole» και παρά το γεγονός πως χαρακτήρισε τον Λαμίν Γιαμάλ, ως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές αυτήν την περίοδο, όταν ήρθε η στιγμή για να ξεχωρίσει τον κορυφαίο δεν δυσκολεύτηκε.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν και παραμένει η πρώτη επιλογή του Ροναλντίνιο.

«Ο Μέσι συνεχίζει να είναι ο καλύτερος στον κόσμο και ελπίζω να φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε άριστη φόρμα και να κάνει καταπληκτικά πράγματα για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🗣️ "LAMINE YAMAL ES UNO DE LOS MEJORES DEL MUNDO", RONALDINHO con @oleusa, sobre el 10 del Barcelona



«Νομίζω ότι η Βραζιλία τα πάει πολύ καλά, μια δυνατή ομάδα με φανταστικούς παίκτες από τον τερματοφύλακα μέχρι τους επιθετικούς, όλοι τους απίστευτα ταλαντούχοι. Θα είναι ένα σπουδαίο Παγκόσμιο Κύπελλο, με όλες τις ομάδες να έρχονται δυνατές» συμπλήρωσε έπειτα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μυθική διαδρομή του Ροναλντίνιο, του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με το «joga bonito» και το αστείρευτο χαμόγελο στα γήπεδα, ετοιμάζεται να αναβιώσει στη μικρή οθόνη.

Το Netflix εξασφάλισε τα δικαιώματα ενός βιωματικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «The One and Only», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 16 Απριλίου, υποσχόμενο μια βαθιά κατάδυση στην καριέρα και την προσωπικότητα του Βραζιλιάνου σταρ.