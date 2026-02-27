Ένας χαμός σε φιλικό παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι στο Πουέρτο Ρίκο, με αφορμή τον Λιονέλ Μέσι. Φίλοι της ομάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και τον… γκρέμισαν!

Ο Λιονέλ Μέσι ευστόχησε σε πέναλτι στο 69ο λεπτό και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη με 2-1 επί της Ιντεπεντιέντε ντε Βάλε από το Εκουαδόρ, σε φιλική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο Πουέρτο Ρίκο μπροστά σε περίπου 20.000 θεατές, όμως η βραδιά σημαδεύτηκε από επεισόδια, καθώς αρκετοί οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο στο Μπαγιαμόν.

Ένας εξ αυτών μάλιστα άρπαξε τον 38χρονο Αργεντινό, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Έπειτα από σχεδόν μία ώρα καθυστέρησης, οι δύο ομάδες βγήκαν τελικά στο γήπεδο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους χιλιάδες φιλάθλους που κατέκλυσαν το κεντρικό ποδοσφαιρικό στάδιο του νησιού.

Το κοινό ανέμενε να δει τον Μέσι στο αρχικό σχήμα, ωστόσο ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Χαβιέρ Μασεράνο, επέλεξε να τον αφήσει εκτός ενδεκάδας. Το σκορ άνοιξε όταν ο Λουίς Σουάρες έβγαλε βαθιά μπαλιά προς τον Μοράλες, ο οποίος πέρασε αντίπαλο και τερματοφύλακα για το 1-0.

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση, καθώς ένα λεπτό αργότερα ο Μερκάδο ισοφάρισε με αριστερό σουτ προς το δεξί δοκάρι, με τον γκολκίπερ της Ίντερ να μην καταφέρνει να αποσοβήσει το γκολ. Στο 69’, ο Μέσι βρήκε δίχτυα από την άσπρη βούλα, ξεσηκώνοντας το πλήθος που σηκώθηκε όρθιο για να πανηγυρίσει μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική στιγμή για το νησί.