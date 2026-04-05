Πόσα χρήματα έλαβαν οι Μέσι, Ρονάλντο, Εμπαπέ και Βινίσιους, για τη διαφήμιση της Lego;

Με το βλέμμα στραμμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Lego προχωρά σε μια εντυπωσιακή διαφημιστική κίνηση, επιστρατεύοντας την ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για να γιορτάσει τη μαγεία της διοργάνωσης.

Στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας βρίσκονται οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ, οι οποίοι «πλαισιώνουν» το βαρύτιμο τρόπαιο σε ένα βίντεο που ήδη προκαλεί αίσθηση.

Η οικονομική διάσταση του εγχειρήματος είναι εξίσου εντυπωσιακή με τα ονόματα των πρωταγωνιστών. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η εταιρεία δαπάνησε συνολικά περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για ένα σποτ μόλις 60 δευτερολέπτων στο Instagram, με το αξιοσημείωτο στοιχείο ότι οι ποδοσφαιριστές δεν χρειάστηκε καν να παρευρεθούν στα γυρίσματα.

🚨💣 Lego paid more than US$7 million for a single 60-second Instagram post featuring Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé and Vinicius Júnior — without showing their faces! 🧱📸💰



Payment breakdown:



— Cristiano Ronaldo: US$3.43 million

— Lionel Messi: US$2.59 million

Η κατανομή των αμοιβών αντανακλά το εμπορικό εκτόπισμα του κάθε αθλητή, με τη μερίδα του λέοντος να πηγαίνει στον Πορτογάλο σταρ.

Έτσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έλαβε περίπου 3,26 εκατ. €, ο Λιονέλ Μέσι ακολούθησε με 2,46 εκατ. €, ενώ στον Κιλιάν Εμπαπέ αντιστοιχούσαν περίπου 810.000 € και στον Βινίσιους Τζούνιορ 309.000 €.