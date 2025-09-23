Τι ανέφερε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, αφότου ο Ουσμάν Ντεμπελέ κατέκτησε στη Χρυσή Μπάλα για το 2025. Πολύ σκληρές δηλώσεις.

Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ ήταν οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές στη «μάχη» για τη Χρυσή Μπάλα του 2025.

Τελικά, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το βραβείο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μία χρονιά γεμάτη επιτυχίες, στην οποία πανηγύρισε πέντε τίτλους με τον σύλλογό του. Αποκορύφωμα όλων, φυσικά, η κατάκτηση του Champions League.

«Φίλε, ξέρω την κόλαση και τον παράδεισο» Η ιστορία του Ουσμάν Ντεμπελέ είναι one of a kind. Τουλάχιστον οι νεότεροι, δεν έχουν ζήσει άλλη τέτοια επιστροφή από το «σημείο μηδέν».

Επιστρέφοντας στα της Χρυσής Μπάλας, όπως ήταν λογικό, οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του Ουσμάν Ντεμπελέ χάρηκαν ιδιαίτερη τη βραδιά. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι άνθρωποι του Λαμίν Γιαμάλ, και ειδικά ο πατέρας του, όχι απλώς στεναχωρήθηκαν, αλλά προχώρησαν και σε σκληρές δηλώσεις.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στην εκπομπή «El Chiringuito», έκανε λόγο για κατάφωρη αδικία.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για τη χειρότερη… δεν θέλω να το χαρακτηρίσω κλοπή, αλλά για τη μεγαλύτερη ηθική προσβολή που θα μπορούσε να βιώσει κάποιος. Για μένα, ο Λαμίν είναι ξεκάθαρα ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και δεν το λέω επειδή είναι γιος μου, αλλά επειδή πραγματικά δεν έχει αντίπαλο.

Ο Λαμίν είναι μοναδικός. Κάτι περίεργο συνέβη εδώ. Την επόμενη χρονιά η Χρυσή Μπάλα θα πάει σε Ισπανό», ανέφερε χαρακτηριστικά.