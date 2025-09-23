Η ιστορία του Ουσμάν Ντεμπελέ είναι one of a kind. Τουλάχιστον οι νεότεροι, δεν έχουν ζήσει άλλη τέτοια επιστροφή από το «σημείο μηδέν».

Πίσω στο 2017, ο 20χρονος τότε Ουσμάν Ντεμπελέ αφήνει τη Ντόρτμουντ για την Μπαρτσελόνα. Το κόστος της μεταγραφής είναι 148.000.000 ευρώ. Η ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του club, έως και σήμερα. Το παραμύθι, όμως, θα έχει λυπημένο τέλος.

Στη Βαρκελώνη, μετατρέπεται σε περίγελος από τη Day 1. Ακόμα και οι συμβατικές υποχρεώσεις μίας τέτοιας μεταγραφής, όπως η παρουσίασή του στο Καμπ Νου, δίνουν τροφή για αρνητικά σχόλια. Η σκυτάλη «περνά» στους τραυματισμούς, ενώ ό,τι κι αν κάνει στο γήπεδο, δεν «μετράει» τόσο, όσο ό,τι δεν κάνει.

Never forget Ousmane Dembele’s Barcelona presentation… 😂pic.twitter.com/yjXJNkT5e2 — SPORTbible (@sportbible) August 5, 2022

Στη συνείδηση του κόσμου, δεν υπάρχει περίπτωση ο Ουσμάν Ντεμπελέ, στα 185 ματς που έπαιξε, να είχε άμεση συμμετοχή σε γκολ, είτε σκοράροντας, είτε μοιράζοντας ασίστ, ανά δύο ματς περίπου. Κι όμως, μετά από πέντε σεζόν «έφυγε» με 40 γκολ και 41 ασίστ.

Ίσως τον περίμεναν ως τον «νέο Μέσι», λόγω του κόστους της μεταγραφής, αλλά δεν ήταν και ίσως χρειαστεί να περιμένουν καιρό. Όπως και να’ χει, μετά «βαΐων και κλάδων», ο τραυματικός κύκλος έκλεισε το καλοκαίρι του 2023. Η Παρί Σεν Ζερμέν του πέταξε ένα σωσίβιο σωτηρίας κι αυτός το «άρπαξε».

Η πρώτη σεζόν στη Γαλλία είναι καλή. Παραμένει υγιής, αποκτά αγωνιστικό ρυθμό και ετοιμάζεται για την εκτόξευση.

Μαζί με τον Λουίς Ενρίκε, για πρώτη φορά στην ώριμη φάση της καριέρας του, ο Ουσμάν Ντεμπελέ «φτιάχνει» τον παράδεισό του. Κατακτά το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, κάτι που επίσης ήταν για καιρό αιτία χλευασμού, μετρώντας σε δύο σεζόν 99 ματς, 43 γκολ και 33 ασίστ.

Κανείς δεν «πήρε» τόσα πολλά απ’ αυτόν. Ο κατάλληλος άνθρωπος, στην κατάλληλη στιγμή.

Fast forward στο βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου 2025, που δεν θα ξεχάσει ποτέ, αγκαλιά με το μικρόφωνο και τη Χρυσή Μπάλα, λέει: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους για τους οποίους αγωνίστηκα: τη Ρεν, τη Ντόρτμουντ και τον σύλλογο που πάντα ονειρευόμουν να παίξω, την Μπαρτσελόνα. Έμαθα τόσα πολλά εκεί, παίζοντας δίπλα στον Μέσι και τον Ινιέστα. Ήταν μία σπουδαία εμπειρία και είμαι τόσο χαρούμενος».

Ousmane Dembele gave thanks to 'the club I always dreamed of playing for, Barcelona' along with Andres Iniesta and Lionel Messi during his Ballon d'Or speech ❤️ pic.twitter.com/qXeXItbRuH — ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2025

Δεν χρειαζόταν η Χρυσή Μπάλα για να αναγνωριστεί το «σπουδαίο» στην περίπτωση του Ουσμάν Ντεμπελέ. Η χρυσόσκονή της, όμως, εδώ και επτά δεκαετίες περίπου, δίνει άλλη αξία.

Η αλήθεια είναι πως οι νεότεροι, δεν έχουν πολλές τέτοιες ιστορίες να διηγηθούν. Ένας άλλοτε «δακτυλοδεικτούμενος», να γίνεται ο καλύτερος παίκτης του κόσμου.

Το restart του Ουσμάν Ντεμπελέ, οτιδήποτε κατάφερε και επισφραγίστηκε με τη Χρυσή Μπάλα στο Παρίσι, είναι «μάθημα ζωής».

Από εκείνες τις ιστορίες, που ξεπερνούν τις τέσσερις γραμμές και τους αριθμούς. Από εκείνες τις ιστορίες που εξηγούν, πώς φτιάχνεται ο «παράδεισος» του καθενός, αν πέσει στα κατάλληλα χέρια, την κατάλληλη στιγμή.