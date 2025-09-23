Τι είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο για την πρόκληση της Μπενφίκα και «εξαγρίωσε» τους οπαδούς της Πόρτο; Οι… διορθωτικές δηλώσεις του και το ντέρμπι που έρχεται.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε πως δεν επέστρεψε στην Μπενφίκα «για να κάνει πόλεμο» στην πρώην ομάδα του, την Πόρτο, ή στους πρωταθλητές Πορτογαλίας, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο 62χρονος τεχνικός γύρισε στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο την περασμένη εβδομάδα, 21 χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Πόρτο για να αναλάβει την Τσέλσι.

«Δεν νομίζω ότι [η Πόρτο και η Σπόρτινγκ] θα ενοχληθούν αν πω ότι μετά την υπογραφή μου με την Μπενφίκα, μίλησα με τον πρόεδρο της Πόρτο, τον [Αντρέ] Βίλας-Μπόας, και τον πρόεδρο της Σπόρτινγκ, τον Φρεντερίκο Βαράντας», είπε ο Μουρίνιο μετά το νικηφόρο ντεμπούτο του στον πάγκο της Μπενφίκα, χάρις το 3-0 του Σαββάτου απέναντι στην AVS, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παυλίδη.

«Αν έχουμε καλή σχέση, αν είμαστε φίλοι και υπάρχει σεβασμός, το γεγονός ότι είμαι προπονητής της Μπενφίκα δεν σημαίνει ότι ήρθα εδώ για να κάνω πόλεμο».

Ο Μουρίνιο εξόργισε τους φίλους της Πόρτο με σχόλια που έκανε κατά την παρουσίασή του την περασμένη Πέμπτη (18/09). Περιέγραψε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μπενφίκα – της ομάδας όπου ξεκίνησε την καριέρα του το 2000 – ως «τεράστια τιμή» και πρόσθεσε ότι καμία ομάδα που είχε προπονήσει μέχρι τώρα δεν ήταν «μεγαλύτερη πρόκληση από το να είναι προπονητής της Μπενφίκα».

Το Σάββατο (20/09), ο Μουρίνιο προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα με την πρώην ομάδα του.

«Δεν ήρθα στην Μπενφίκα για να ενοχλήσω την Πόρτο. Ήρθα για να απολαύσω την ευκαιρία να προπονήσω ξανά έναν σύλλογο με υψηλές φιλοδοξίες. Δεν ήρθα για να δημιουργήσω προβλήματα σε κανέναν. Όταν λέω ότι η Μπενφίκα είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, δεν σημαίνει ότι η Πόρτο δεν είναι.

Αν με ρωτήσει κάποιος αν η Πόρτο είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, θα πω ναι. Αν με ρωτήσει αν είναι ένας ‘γίγαντας’, θα πω ναι. Αν με ρωτήσει αν, όταν δεν είμαι προπονητής της Μπενφίκα, έχω ξεχωριστή αγάπη για την Πόρτο, θα πω ναι».

Μια μερίδα οπαδών των «δράκων» επιτέθηκε φραστικά στον Μουρίνιο την Παρασκευή (19/09) το βράδυ, κατά τη διάρκεια του 3-0 της ομάδας τους επί της Ρίο Άβε.

«Φυσικά, τώρα δεν περιμένω να με χειροκροτήσουν στο Ντραγκάο σε δύο εβδομάδες», παραδέχθηκε.

«Βρέθηκα στο Ντραγκάο ως προπονητής της Τσέλσι και δεν με χειροκρότησαν καθόλου, πόσω μάλλον να πάω εκεί ως προπονητής της Μπενφίκα. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Η Πόρτο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μου, κι εγώ είμαι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Πόρτο. Η Πόρτο θέλει να κερδίζει, εμείς θέλουμε να κερδίζουμε. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω».

Σημειώνεται πως ο Μουρίνιο κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Πορτογαλίας, το Κύπελλο, το Κύπελλο UEFA και το Champions League στις δύο σεζόν που βρέθηκε στον πάγκο της Πόρτο.