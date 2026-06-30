Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποφάσισε να γίνει κάτοικος Σικάγο και εκεί, θα συναντήσει τρία γνώριμα πρόσωπα στην Ελλάδα.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πήρε την απόφαση να αφήσει την Ευρώπη και να ταξιδέψει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Μετά από τέσσερις σεζόν στη Βαρκελώνη, ο Πολωνός στράικερ έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα και υπέγραψε στη Σικάγο Φάιερ, λίγους μήνες πριν συμπληρώσει το 38ο έτος της ηλικίας του.

Όπως είναι λογικό, οι άνθρωποι και οι φίλαθλοι του συλλόγου του MLS βρίσκονται στον… έβδομο ουρανό. Ο Λεβαντόφσκι, όμως, στο Σικάγο αναμένεται να συναντήσει και τρία γνώριμα πρόσωπα.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Αρχικά, στον σύλλογο θα βρει τον Φρανκ Κλόπα που έχει τον ρόλο του αντιπροέδρου. Ο Ελληνοαμερικανός, ως παίκτης, είχε αγωνιστεί για έξι χρόνια στην ΑΕΚ, κατακτώντας μάλιστα και τρία πρωταθλήματα.

Από εκεί και πέρα, ο Πολωνός στράικερ θα έχει ως συμπαίκτες δύο ποδοσφαιριστές, που είναι αρκετά γνώριμοι στην Ελλάδα.

Φρανκ Κλόπας στο Ole: «Όλοι πίστευαν σε αυτό που έχτισε ο Μπάγεβιτς – Είδα αμέσως κάτι ξεχωριστό στον Κούτσια» (video) «Το Μουντιάλ… αλλιώς», μόλις «έσκασε»! Πρώτη συνέντευξη ενός μεγάλου αφιερώματος, με τον Φρανκ Κλόπας. Σε μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, που είχε «μέσα» από την πορεία του στην Ελλάδα, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, το «πώς» έζησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, μέχρι και τον Γιώργο Κούτσια!

Ο πρώτος είναι ο Ούγκο Κάιπερς, για τον οποίο η Σικάγο Φάιερ είχε δαπανήσει 11 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον αποκτήσει από τη Γάνδη, τον Φλεβάρη του 2024. Ο Βέλγος επιθετικός είχε βρεθεί για δύο σεζόν στον Εργοτέλη ενώ από εκεί πήγε στον Ολυμπιακό, χωρίς όμως να καταφέρει να έχει ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής.

Παράλληλα, ο Λεβαντόφκσι θα συναντήσει στη νέα του ομάδα και τον Φίλιπ Ζινκερνάγκελ. Ο 31χρονος Δανός μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στο Σικάγο από τον Γενάρη του 2025, ενώ ανήκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23.