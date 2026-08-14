O Γιάγια Τουρέ κάνει τα πρώτα του βήματα ως πρώτος προπονητής σε μία ομάδα και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά!

Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι γνωρίζουν τον Γιάγια Τουρέ, χάρη στα όσα έκανε στις μεγαλύτερες «σκηνές» της Ευρώπης.

Μεταξύ άλλων φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Μπαρτσελόνα, αλλά και της Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας ένα «λαμπρό» παλμαρέ.

Τον χρόνο δεν τον νίκησε κανένας. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιβοριανό πρώην ποδοσφαιριστή, που έχει σταματήσει από το 2020 τα βήματά του ως παίκτης.

🚨🚨| OFFICIAL: Yaya Touré is the new manager of Slovan Bratislava! 🇸🇰🤝 pic.twitter.com/XuMOdHaGT7 — CentreGoals. (@centregoals) June 13, 2026

Ωστόσο, δεν έμεινε ποτέ μακριά από αυτό που αγάπησε. Από την αμέσως επόμενη χρονιά ξεκίνησε μία «νέα καριέρα».

Αυτή στους πάγκους, καθώς έγινε βοηθός προπονητής. Από τότε, έχει υπάρξει σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες με αυτόν τον ρόλο, ενώ ήταν και πρώτος τεχνικός στις ακαδημίες της Τότεναμ.

Το 2024 ήταν στην εθνική Σαουδικής Αραβίας και από τότε έκανε ένα μεγάλο «διάλειμμα» δύο χρόνων, πριν έρθει η μεγαλύτερή «πρόκληση»!

Η Σλόβαν Μπρατισλάβας τον «κάλεσε» και του έδωσε τα «κλειδιά», με ένα τριετές συμβόλαιο.

Ο Γιάγια Τουρέ δέχτηκε την πρόταση και εδώ και λίγες εβδομάδες «ζει» τις πρώτες του στιγμές ως πρώτος προπονητής, σε ένα τέτοιο επίπεδο.

Το δείγμα γραφής του είναι πολύ μικρό, αλλά η εκκίνησή του είναι άκρως εντυπωσιακή!

Η ομάδα από τη Σλοβακία έχει ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Όμως, πλέον είναι στα Play Offs, αφού απέκλεισε τις Ιμπέρια και Μιάλμπι, με τρεις νίκες και μία ισοπαλία.

Στο πρωτάθλημα τα πράγματα δεν διαφέρουν και πολύ, αφού η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχει ξεκινήσει με δύο νίκες!

🚨 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧: Yaya Touré is enjoying the perfect beginning to his new coaching career. 👏🔥



Since taking charge at Slovan Bratislava:



▪️ 5 wins

▪️ 1 draw

▪️ 0 defeats

▪️ Qualified for the Champions League play-offs



Respect. 👏🇨🇮 pic.twitter.com/PvaTDJVbhc — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 12, 2026

Με λίγα λόγια, ο Γιάγια Τουρέ στα πρώτα του έξι ματς ως προπονητής μίας ομάδας μετράει δύο προκρίσεις, πέντε νίκες και μία ισοπαλία.

Σε ένα ξεκίνημα που αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον, για έναν άνθρωπο που τον είχαμε… συνηθίσει ως ποδοσφαιριστή!