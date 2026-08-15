Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Μπρέντα-Φένλο, όπου άπαντες στάθηκαν στο πλευρό του Ματς Σέουντγενς, μετά την απώλεια της νεογέννητης κόρης του…

Στιγμές που ξεπερνούν τα στενά όρια των αγωνιστικών χώρων και υπενθυμίζουν την ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού εκτυλίχθηκαν στην Ολλανδία, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μπρέντα και τη Φένλο.

Παραμερίζοντας τη μεταξύ τους αντιπαλότητα, οι δύο σύλλογοι ενώθηκαν για να συμπαρασταθούν στον Ματς Σέουντγενς και τη σύντροφό του, Έλμπα, οι οποίοι βιώνουν την τραγική απώλεια της νεογέννητης κόρης τους.

Σε ένα βαθιά συγκινητικό σκηνικό, οι προβολείς του γηπέδου χαμήλωσαν, οι κερκίδες φωτίστηκαν από δεκάδες πυροτεχνήματα και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στάθηκαν μαζί στο χορτάρι, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης.

Το αποτέλεσμα και τα γκολ πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με τους παρευρισκόμενους να μοιράζονται σιωπηλά τον πόνο της οικογένειας, ενώ το πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες συμπύκνωσε απόλυτα το νόημα της βραδιάς: «Ο παράδεισος έχει πλέον ένα ακόμη μικρό αστέρι».

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