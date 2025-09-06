Ποιος είναι ο Δημήτρης Καλογεράκος, που ο Αντρέα Πίρλο έχει στο προπονητικό του τιμ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μετά από μία αξιοζήλευτη καριέρα ο Αντρέα Πίρλο έχει κάνει μία «στροφή» στη ζωή του. Τα τελευταία χρόνια είναι προπονητής, αφού ο χρόνος είναι… ανίκητος και αναγκάστηκε πριν επτά χρόνια να «κρεμάσει» τα παπούτσια του.

Ωστόσο, έμεινε κοντά στον χώρο του αθλήματος. Αρχικά, ανέλαβε τις ακαδημίες της Γιουβέντους, για να πάρει την «προαγωγή» και να βρεθεί στην πρώτη ομάδα.

Εκτός από τη «γηραιά κυριά» η νέα του καριέρα τον βρήκε στην Καραγκιουμρούκ, αλλά και τη Σαμπντόρια.

Όμως, το περασμένο καλοκαίρι έμεινε χωρίς εργασία. Μετά από -περίπου- έναν χρόνο ήρθε μία νέα «πρόκληση» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε αυτό του το ταξίδι ο Αντρέα Πίρλο θα έχει στο… πλευρό του και έναν Έλληνα!

Κι όμως, ο Ιταλός τεχνικός θα έχει δίπλα του στην United FC έναν άνθρωπο από τα μέρη μας.

Ο «Έλληνας» συνεργάτης του Αντρέα Πίρλο

Ο λόγος για τον Δημήτρη Καλογεράκο. Ο 29χρονος -παρά το νεαρό της ηλικίας του- έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με την προπονητική.

Πιο συγκεκριμένα, είναι ο υπεύθυνος της ομάδας της Αραβίας, για την εξέλιξη των τερματοφυλάκων!

Όταν ήταν πιο νέος ήταν και αυτός τερματοφύλακας. Ξεκίνησε την καριέρα στις ακαδημίες ισπανικών συλλόγων, όμως, το 2017 επέστρεψε στην Ελλάδα, για χάρη του Αχαρναϊκού. Ωστόσο, λίγους μήνες, μετά τον επαναπατρισμό του είπε το οριστικό «αντίο» από το ποδόσφαιρο ως παίκτης.

Ξεκίνησε μία νέα «ζωή» στον Ολυμπιακό, καθώς από το 2018 έως και το 2022 ήταν συντονιστής τερματοφυλάκων.

Το 2023 αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ασία για την Dubai City FC, ενώ η… μοίρα τον έφερε στην United FC τον Φλεβάρη του 2024. Έκτοτε, δεν έχει αλλάξει ομάδα και είναι έτοιμος για μία συνεργασία, με τον Αντρέα Πίρλο!

*Τέρμα δεξιά της τελευταίας δημοσίευσης ο Δημήτρης Καλογεράκος.