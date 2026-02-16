Ο γιος του θρύλου της Τσέλσι, Τιάγκο Σίλβα, ο Ιάγκο, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στις μικρές ομάδες της Αγγλίας.

Ο 14χρονος Ιάγκο, του οποίου ο 41χρονος πατέρας αγωνίστηκε 113 φορές με τη Βραζιλία, έχει ήδη ακολουθήσει τα βήματα του Τιάγκο Σίλβα υπογράφοντας στην Τσέλσι. Ωστόσο, ο Ιάγκο θα μπορούσε πλέον να εξελιχθεί σε αστέρα των «Τριών Λιονταριών», αφού πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική Αγγλίας Κ15.

Ο ταλαντούχος άσος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νίκη των «Νεαρών Λιονταριών» επί της Κύπρου με πειστικό 3-0. Ο Ιάγκο αγωνίστηκε ως κεντρικός αμυντικός στην κυριακάτικη (15/02) αναμέτρηση.

Κλήθηκε για πρώτη φορά σε προπονητικό καμπ της Αγγλίας Κ15 τον Οκτώβριο και νωρίτερα αυτόν τον μήνα αποδέχθηκε πλήρη κλήση για αγώνες απέναντι στην Κύπρο και τις ΗΠΑ.

Thiago Silva’s son, Iago, in action for England youth team 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💙 pic.twitter.com/4IUj4b6O9n — Just Chelsea (@justcfc) February 14, 2026

Ο Ιάγκο, του οποίου ο 17χρονος αδελφός Ισάγκο βρίσκεται επίσης στην ακαδημία της Τσέλσι, γεννήθηκε στη Βραζιλία. Ωστόσο, επειδή ήταν κάτω των 10 ετών όταν ο πατέρας του, Σίλβα, υπέγραψε στους «Μπλε» το 2020, ο Ιάγκο έχει πλέον το δικαίωμα να αγωνιστεί μέχρι τέλους με την Αγγλία.

Παρόλα αυτά, θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις συμμετοχές σε επίσημους αγώνες με την ανδρική ομάδα των «Τριών Λιονταριών» ή μία εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να τον διεκδικήσει στο μέλλον η Βραζιλία.

A new generation emerges! 👀



Iago Silva, son of Brazilian legend Thiago Silva, made his debut for England U15s in a 3–0 win over Cyprus! 🤩



Eligible for both nations, he’s backing the Three Lions for now! 🦁 pic.twitter.com/GnxLb3mGdE — SPORF (@Sporf) February 15, 2026

Ο πατέρας του Ιάγκο οδήγησε τους Νοτιοαμερικανούς στην κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα και του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα, η τελευταία συμμετοχή του Σίλβα με τη Βραζιλία καταγράφηκε το 2022.

Η εντυπωσιακή καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο τον είδε να διαπρέπει στη Φλουμινένσε, στη Μίλαν και στην Παρί Σεν Ζερμέν, πριν η Τσέλσι τον αποκτήσει πριν από πέντεμισι χρόνια. Ο Σίλβα έγινε εμβληματική μορφή του Στάμφορντ Μπριτζ σε περισσότερες από 155 συμμετοχές, κατακτώντας το Τσάμπιονς Λιγκ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, πριν επιστρέψει στη Φλουμινένσε πριν από 18 μήνες. Τον Ιανουάριο, ο Σίλβα επέστρεψε σε ακόμη μία πρώην ομάδα του, υπογράφοντας συμβόλαιο με την πορτογαλική Πόρτο, και έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία της.