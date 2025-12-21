Ο Τιάγκο Σίλβα δεν «έκοψε» την μπάλα, όταν μία ασθένεια πήγε να του στερήσει τη ζωή. Θα το έκανε τώρα, που έφτασε τα 41;

Τι και αν πριν λίγους μήνες «μπήκε» στα 41; Ο Τιάγκο Σίλβα απέδειξε για ακόμα μία φορά, πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Πολλοί ποδοσφαιριστές, ενώ είχαν γυρίσει στην πατρίδα τους, θα έλεγαν «όχι» στην προοπτική της επιστροφής στην Ευρώπη.

Ωστόσο, ο ίδιος ολοκλήρωσε τη θητεία του στη Φλουμινένσε και θα κάνει ξανά το «ταξίδι» με προορισμό τη «Γηραιά Ήπειρο», αφού η Πόρτο ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Με αφορμή τη νέα του μεταγραφή, το Ole.gr αποφάσισε να «ανοίξει» το χρονοντούλαπο των αναμνήσεων και να σας θυμίσει, όταν έφτασε κοντά στο να «κόψει» το ποδόσφαιρο.

❤️💙🤴🏽🇧🇷 Officiel : Thiago Silva, libre de tout contrat, fait son retour en Europe au FC Porto ! Un contrat de 6 mois + 1 an en option. pic.twitter.com/63rwxtt6dK — Paris No Limit (@Xparisnolimit) December 20, 2025

Η ιστορία του Τιάγκο Σίλβα

Ο Τιάγκο Σίλβα στο μακρινό 2005 πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του στην Ευρώπη, με την Πόρτο να τον αγοράζει από τη Ζεβεντούδε. Ωστόσο, η πορεία του στους «δράκους» δεν κράτησε πολύ και πριν καν παίξει σε ούτε ένα ματς με την πρώτη ομάδα έγινε μεταγραφή στην Ντιναμό Μόσχας, χωρίς -όπως αποδείχθηκε- να κάνει ιατρικές εξετάσεις.

🚨🔵⚪️ BREAKING: Thiago Silva to FC Porto, here we go! The Brazilian defender is back in Europe as planned.



Agreement signed on short term deal for Thiago, new centre back for Farioli and strongly wanted by André Villas-Boas.



🇧🇷 Deal until June 2026 plus option until June 2027. pic.twitter.com/LaUyZWkYoj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025

Στη Ρωσία ξεκίνησε ένας «Γολγοθάς», που κανείς δεν το περίμενε. Υψηλός πυρετός, έντονος βήχας, εφίδρωση ήταν μονάχα μερικά από τα συμπτώματά του. Για αυτό και η ομάδα του αποφάσισε να τον στείλει στο νοσοκομείο για περεταίρω εξετάσεις.

Χωρίς κανείς να γνωρίζει το «πώς» ο -τότε- νεαρός ποδοσφαιριστής νοσηλεύτηκε -σχεδόν- μισό χρόνο στο νοσοκομείο, γιατί είχε φυματίωση. Μία ασθένεια, που λίγο έλειψε να του στερήσει ακόμα και τη ζωή.

20-year-old Thiago Silva moved to FC Porto in 2004.



After playing 14 games for Porto B he was loaned to Dynamo Moscow where he was diagnosed with tuberculosis, he was told by doctors that he would never play football.



He spent 6 months at the hospital and decided to retire from… pic.twitter.com/ukbc8o3A2Z — Peter Not Drury ₿ (@PeterNotDrury) February 10, 2025

Επέστρεψε ακόμα πιο δυνατός

Η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ κρίσιμη. Όμως, οι γιατροί μπόρεσαν να τον κρατήσουν εν ζωή, αλλά υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να «τερματιστεί» η καριέρα του.

Κι αυτό, γιατί υπήρχε η πιθανότητα να «χάσει» τον έναν του πνεύμονα. Τουλάχιστον, αυτό είχαν προτείνει οι γιατροί. Παρ’ όλα αυτά, η οικογένειά του ήταν αντίθετη σε αυτό το ενδεχόμενο.

Μετά από μία «χαμένη» σεζόν ο Τιάγκο Σίλβα δεν το έβαλε κάτω. Ο πρώην προπονητής του στη Ζεβεντούδε, Ίβο Βόρτμαν, θα έσωζε την καριέρα του βρίσκοντας έναν ειδικό στην Πορτογαλία, ο οποίος θα γινόταν υπεύθυνος για τη θεραπεία του.

Veteran defender Thiago Silva is returning to Europe after a brief stint at Fluminese 💪



One last dance in Europe? 👀 pic.twitter.com/5v8LhgYaB0 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 20, 2025

Όταν οι γιατροί τού έδωσαν το «οκ» και η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε πήγε πίσω στη Βραζιλία.

Ωστόσο, είχε πάρει απόφαση να βάλει «στοπ» στην καριέρα του. Όμως, η μητέρα του μπόρεσε να τον μεταπείσει και ο Τιάγκο Σίλβα επέστρεψε στη δράση.

Με την Ντιναμό Μόσχας να τον παραχωρεί αρχικά δανεικό στη Φλουμινένσε και μετέπειτα να τον πουλάει, για να ξεκινήσει να… χαράζει τον δρόμο του.

Thiago Silva will say goodbye to @ChelseaFC and the Premier League this Sunday.



From the brink of retirement at 21 years old, to becoming one of the world’s best defenders, here is the Brazilian’s inspiring story.@tsilva3 | @ChelseaFC pic.twitter.com/CNis0wZcVA — Premier League (@premierleague) May 16, 2024

Ο Τιάγκο Σίλβα, που όλοι γνωρίζουμε

Σχεδόν μία 20ετία αργότερα, όλος ο πλανήτης γνωρίζει τον Τιάγκο Σίλβα. Από την πρώτη του στιγμή «ξεχώρισε» και πολλοί τον τοποθετούν ανάμεσα στους καλύτερους αμυντικούς των τελευταίων ετών.

Μεγάλη καριέρα σε Μίλαν, Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι, με τα τρόπαιά του να «γεμίζουν» πολλές αίθουσες.

Ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup, ένα Copa America και επτά πρωταθλήματα Γαλλίας είναι μόνο μερικά από αυτά!

Στα 41 του, πολλοί θα νόμιζαν πως θα πει «αντίο» αργά ή γρήγορα. Ωστόσο, απέδειξε πως μόνο αυτό δεν έχει στο μυαλό του. Άλλωστε, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας δεν του «έκοψε» την μπάλα, θα το κάνει η ηλικία;