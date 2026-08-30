One Μέσι Show στα 40 του προσέφερε ο Αργεντίνος άσος, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος προς το φράγμα των 1000 γκολ καριέρας.

Η Ίντερ Μαϊάμι δεν διένυε και την καλύτερη περίοδό της. «Έτρεχε» ένα σερί πέντε αγώνων δίχως νίκη, στο οποίο ήθελε να βάλει άμεσα «στοπ». Και το έπραξε με τον πιο χορταστικό και εμφατικό τρόπο.

Ο Λιονέλ Μέσι υπενθύμισε λίγο πριν τα 40 του αυτά για τα οποία είναι ικανός (4 γκολ, 1 ασίστ) και οδήγησε την ομάδα του στην πιο ευρεία νίκη επί εποχής Pulga.

Παράλληλα ο Αργεντίνος άσος σημείωσε το 62ο χατ-τρικ καριέρας του και πλησίασε περισσότερο στον Κριστιάνο Ρονάλτο (66) στη λίστα των δυο τους στον 21ο αιώνα.

Τα τέσσερα γκολ αποτελούν και τα περισσότερα που έχει βάλει – αρκετές φορές – ο Λιονέλ Μέσι σε έναν αγώνα σε επίπεδο συλλόγων, αφού φορώντας τη φανέλα της «αλμπισελέστε» έχει σημειώσει το απόλυτο ρεκόρ με 5 τέρματα σε ένα ματς.

Ο «Λέο» είχε άγριες διαθέσεις κόντρα στη Μόντρεαλ (7-1) και φρόντισε να προσφέρει το «κερασάκι στην τούρτα» της δικής του βραδιάς, με μία ακόμα απευθείας εκτέλεση φάουλ. Το δεύτερο γκολ με ελεύθερο λάκτισμα εκτός της μεγάλης περιοχής στο ίδιο παιχνίδι.

Αυτό είχε να συμβεί για τον Μέσι απ’ όταν αγωνιζόταν με τους «μπλαουγκράνα», έχοντας καταγραφεί άλλες τρεις φορές.

Το 1-1 και 2-1 στον τελικό του Super Cup της περιόδου 2015-16 είχαν έρθει με απευθείας εκτελέσεις φάουλ του Μέσι. Τρία χρόνια αργότερα και στο πλαίσιο της 15ης στροφής της La Liga, ο Μέσι σκόραρε δύο φορές με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 0-4 επί της Εσπανιόλ ενώ στις 9/11/2019 «θύμα» του έγινε και η Θέλτα, στη Βαρκελώνη, κλείνοντας το πρώτο μέρος και ανοίγοντας το δεύτερο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Εκτέλεση φάουλ και… γκολ. Μυθικά τα όσα συνεχίζει και κάνει ο Λιονέλ Μέσι των 18 γκολ και 9 ασίστ σε 19 ματς πρωταθλήματος με την Ίντερ Μαϊάμι, βαδίζοντας στη συμπλήρωση των 40 του χρόνων.