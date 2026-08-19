Και επίσημα ο Αντρέ Λουίζ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, έπειτα από συνεχόμενες επαφές, που υπήρχαν με την Κάνσας Σίτι.
Οι ΗΠΑ είχαν «κυκλώσει» την περίπτωσή του -εδώ και αρκετό καιρό- καθώς ήθελαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.
Τελικά, το deal ήρθε, με τους Πειραιώτες να βάζουν στα ταμεία τους πολλά εκατομμύρια ευρώ.
H ομάδα από το MLS έδωσε συνολικά 15.500.000 ευρώ, ενώ ακόμα 3.500.000 μπορούν να δοθούν μελλοντικά σε μορφή μπόνους.
Προφανώς και μιλάμε για ρεκόρ, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, να «ξεπερνάει» έναν πρώην «ερυθρόλευκο».
Ποιος ήταν αυτός; Ο Άλαν Πουλίδο. Η Κάνσας Σίτι -στο όχι και τόσο μακρινό- 2020 είχε βγάλει από τα ταμεία της συνολικά 8.640.000 ευρώ!
Μέχρι πρότινος αυτή ήταν και η ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες o Αντρέ Λουίζ του πήρε για τα καλά την «πρωτιά», με σχεδόν… διπλασιασμό του ρεκόρ.
Σε μία συμφωνία που δεν βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα, αφού τα χρήματα που δαπανήθηκαν είναι αρκετά.
Ποιο είναι το πιο «τρελό» της μεταγραφής αυτής; Αν παρατηρήσουμε τη χρηματιστηριακή αξία της Κάνσας Σίτι θα παρατηρήσουμε κάτι τρομερό!
Αν αφαιρέσουμε τον Αντρέ Λουίζ η ομάδα των ΗΠΑ έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία στα 30.150.000 ευρώ!
Τι σημαίνει αυτό; Η μεταγραφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ κόστισε παραπάνω από τη μισή «περιουσία» του κλαμπ, σύμφωνα με το Transfermarkt!
Με την Κάνσας Σίτι να βάζει το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη, ώστε να αποκτήσει τον 24χρονο ποδοσφαιριστή.
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