Ο Αντρέ Λουίζ είναι και επίσημα μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ, με την Κάνσας Σίτι να βγάζει από τα ταμεία της ένα τεράστιο ποσό, για να τον αποκτήσει!

Και επίσημα ο Αντρέ Λουίζ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, έπειτα από συνεχόμενες επαφές, που υπήρχαν με την Κάνσας Σίτι.

Οι ΗΠΑ είχαν «κυκλώσει» την περίπτωσή του -εδώ και αρκετό καιρό- καθώς ήθελαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Τελικά, το deal ήρθε, με τους Πειραιώτες να βάζουν στα ταμεία τους πολλά εκατομμύρια ευρώ.

The next era in Sporting Blue. Bem-vindo a Kansas City, André!



We've signed Brazilian winger André Luiz from Olympiacos. pic.twitter.com/MFlbrRKRVT — Sporting Kansas City (@SportingKC) August 18, 2026

H ομάδα από το MLS έδωσε συνολικά 15.500.000 ευρώ, ενώ ακόμα 3.500.000 μπορούν να δοθούν μελλοντικά σε μορφή μπόνους.

Προφανώς και μιλάμε για ρεκόρ, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, να «ξεπερνάει» έναν πρώην «ερυθρόλευκο».

Ποιος ήταν αυτός; Ο Άλαν Πουλίδο. Η Κάνσας Σίτι -στο όχι και τόσο μακρινό- 2020 είχε βγάλει από τα ταμεία της συνολικά 8.640.000 ευρώ!

🚨 Club-record signing in Kansas City 🚨



🇧🇷 @SportingKC sign Brazilian winger André Luiz as a Designated Player: https://t.co/7hW0tLTHex pic.twitter.com/qbYBTiEvdG — Major League Soccer (@MLS) August 18, 2026

Μέχρι πρότινος αυτή ήταν και η ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες o Αντρέ Λουίζ του πήρε για τα καλά την «πρωτιά», με σχεδόν… διπλασιασμό του ρεκόρ.

Σε μία συμφωνία που δεν βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα, αφού τα χρήματα που δαπανήθηκαν είναι αρκετά.

Ποιο είναι το πιο «τρελό» της μεταγραφής αυτής; Αν παρατηρήσουμε τη χρηματιστηριακή αξία της Κάνσας Σίτι θα παρατηρήσουμε κάτι τρομερό!

OFICIAL | Olympiacos vende André Luiz ao Sporting Kansas por 15 milhões de euros.



O avançado passou por Portugal ao serviço do Estrela da Amadora e Rio Ave. pic.twitter.com/zXvjx7FHbD — Cabine Desportiva (@CabineSport) August 18, 2026

Αν αφαιρέσουμε τον Αντρέ Λουίζ η ομάδα των ΗΠΑ έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία στα 30.150.000 ευρώ!

Τι σημαίνει αυτό; Η μεταγραφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ κόστισε παραπάνω από τη μισή «περιουσία» του κλαμπ, σύμφωνα με το Transfermarkt!

Με την Κάνσας Σίτι να βάζει το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη, ώστε να αποκτήσει τον 24χρονο ποδοσφαιριστή.

#SportingKC have shattered their prior transfer record acquiring Brazilian forward, Andre Luiz.



All the details we know on Luiz, his deal and when he'll be available. 👇https://t.co/iL2jkq4Bww — Chad Smith (@PlayFor90) August 18, 2026

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