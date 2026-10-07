Καθώς ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε την σπουδαία διαδρομή του με την Εθνική Αργεντινής, ο κόσμος του ποδοσφαίρου τον αποθέωσε, με τον Λούκα Μόντριτς να ξεχωρίζει ανάμεσα σε όσους τον αποχαιρέτησαν.

Ο Κροάτης μέσος της Μίλαν, ο οποίος συνάντησε τον «Pulga» 27 φορές ως αντίπαλος σε επίπεδο συλλόγων και εθνικών ομάδων καταγράφοντας 10 νίκες, 5 ισοπαλίες και 12 ήττες, μίλησε στο «Cadena SER» μετά την ήττα της χώρας του από την Ισπανία με 2-1 για το Nations League, λέγοντας με απόλυτη ειλικρίνεια πως υπέφερε πολύ μέσα στο γήπεδο κάθε φορά που τέθηκε αντιμέτωπος μαζί του.

Παράλληλα, όμως, ο σπουδαίος Κροάτης έκανε μία μικρή αναφορά για ό,τι επιφυλάσσει και το δικό του μέλλον.

Η ανατριχιαστική ομιλία του Μέσι στο last dance με την Εθνική Αργεντινής (video) Όσα είπε ο Λιονέλ Μέσι στο γεμάτο συγκίνηση αντίο του στην Εθνική Αργεντινής, τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10).

«Τι να πω για αυτόν. Είναι κρίμα που λέει αντίο, αλλά είναι δική του απόφαση και πρέπει να τη σεβαστούμε. Έχει κάνει κάτι απίστευτο με την εθνική ομάδα, έχει κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο που τόσο ήθελε. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, ένας μοναδικός παίκτης και ήταν χαρά να τον παρακολουθώ να παίζει, αν και έχω υποφέρει πολύ εναντίον του τόσο με την Κροατία όσο και με τη Μαδρίτη. Του εύχομαι καλή τύχη.

Δεν ξέρω τι να σου πω για μένα. Νιώθω καλά και εξακολουθώ να έχω καλό, πάθος και δύναμη. Θα συνεχίσω να παίζω όσο νιώθω καλά, παιχνίδι με παιχνίδι και ακούγοντας το σώμα μου. Μπορεί να είναι δύο, τρεις, έξι μήνες, ένας χρόνος… Δεν θέλω να δώσω απάντηση και μετά να το μετανιώσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λούκα Μόντριτς.