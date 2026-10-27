Ο Μπουκάγιο Σάκα αποκάλυψε στην τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» την συγκινητική επιστολή, που αναδεικνύει την ιστορία που του «χάρισε» το βραβείο «Σόκρατες».

Ο Μπουκάγιο Σάκα τιμήθηκε με το βραβείο «Σόκρατες», κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής για τη «Χρυσή Μπάλα», που διεξήχθη στο London Palladium.

Πρόκειται για ένα βραβείο που ξεκίνησε από το 2022 και έπειτα, πηγαίνοντας στον ποδοσφαιριστή με το κορυφαίο ανθρωπιστικό έργο παγκοσμίως, για την περασμένη σεζόν.

Ο εξτρέμ της Άρσεναλ συμπράττει με τη φιλανθρωπική οργάνωση BigShoe, μια διεθνή πρωτοβουλία ποδοσφαιριστών, φιλάθλων και συνεργατών, που στηρίζει παιδιά από ευάλωτες κοινότητες.

Recognised for his incredible humanitarian work ❤️



The 2026 Socrates Award winner – Bukayo Saka 💫 — Arsenal (@Arsenal) October 26, 2026

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, καλύφθηκε πρόσφατα το κόστος για 120 καθοριστικές ιατρικές επεμβάσεις παιδιών στη Νιγηρία, ενώ παράλληλα ο Μπουκάγιο Σάκα συνέβαλε στη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων για πάνω από 580 ανήλικους στη Ρουάντα.

Μάλιστα, κατά την παραλαβή της σχετικής διάκρισης, ο άσος των πρωταθλητών Αγγλίας επέλεξε να διαβάσει ένα γράμμα που είχε μαζί του, μεταφέροντας το μήνυμα ενός 14χρονου από τη Ρουάντα.

🏆✨ OFFICIAL: Bukayo Saka wins Socrates Award for Fair Play at Ballon d’Or 2026. 👏🏿 pic.twitter.com/GCmxCC2mbf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2026

Η συγκινητική επιστολή που διάβασε ο Σάκα:

«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία από τη φιλανθρωπική οργάνωση BigShoe, η οποία βοήθησε να αλλάξει η ζωή ενός παιδιού. Θα σας τη μεταφέρω με τα δικά του λόγια, γι’ αυτό θα τη διαβάσω τώρα:

“Προς όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε,

Ονομάζομαι Μπιρινγκίρο, είμαι 14 ετών και ζω στη Ρουάντα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία μου.

Όταν ήμουν 12 ετών, άρχισα να χάνω την όρασή μου. Στο χωριό μου δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και, όσο η όρασή μου χειροτέρευε, ακόμη και το να μετακινούμαι μέσα στο σπίτι μου γινόταν δύσκολο.

Στο σχολείο δεν μπορούσα να διαβάσω όσα έγραφαν οι δάσκαλοί μου στον πίνακα, ενώ δυσκολευόμουν ακόμη και να παίξω με τους φίλους μου. Το μόνο που ήθελα ήταν να μπορώ να παίζω ελεύθερα και να αισθάνομαι όπως κάθε άλλο παιδί.

Στη συνέχεια, χάρη στην BigShoe, έλαβα την οφθαλμολογική φροντίδα που χρειαζόμουν. Σήμερα μπορώ να διαβάζω όσα γράφονται στον πίνακα, ακόμη κι όταν κάθομαι στο πίσω μέρος της τάξης.

Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχώ μήπως αισθάνομαι διαφορετικός από τα υπόλοιπα παιδιά. Μπορώ ξανά να χαίρομαι την παιδική μου ηλικία.

Για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό, ανυπομονώ για το μέλλον μου. Το όνειρό μου είναι μια μέρα να γίνω καθηγητής Αγγλικών.

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε έχετε καταφέρει να πραγματοποιήσετε τα παιδικά σας όνειρα. Τώρα πιστεύω ότι μπορώ κι εγώ να πραγματοποιήσω το δικό μου.

Είθε ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλουσιοπάροχα.

Με αγάπη και ευγνωμοσύνη,

Μπιρινγκίρο.

Σας ευχαριστώ”.

Για μένα είναι τιμή που βρίσκομαι εδώ και είναι επίσης τιμή μου να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο εκ μέρους όλων των παιδιών που καταφέραμε να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ».