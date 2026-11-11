Η Πόρτο έχει ξεκινήσει «φουριόζα» τη σεζόν και έχει πετύχει ό,τι καμία άλλη ομάδα σε όλη την Ευρώπη!

Τα περισσότερα πρωταθλήματα μπήκαν στον «πάγο», αφού ήρθε η ώρα για τις εθνικές ομάδες.

Γι’ αυτό και είναι μία καλή ευκαιρία να δούμε κάποια κατορθώματα, που αξίζουν την αναφορά μας.

Πάμε στην Πορτογαλία, όπου πάρα πολλές ομάδες διεκδικούν τον τίτλο, αλλά μία είναι αυτή που «ξεχωρίζει». Η Πόρτο έχει μπει πολύ δυναμικά στη «μάχη» που δίνει για το back-to-back!

Έπειτα από 11 αγωνιστικές στη Liga Portugal έχει μαζέψει 33 βαθμούς, ούσα «απόλυτη», αφού κανένα κλαμπ δεν την έχει… σταματήσει.

Μόνο σύνηθες φαινόμενο δεν είναι μία ομάδα να μην έχει «πετάξει» ούτε δύο βαθμούς, στο στάδιο της σεζόν που είμαστε.

Για την ακρίβεια, οι Πορτογάλοι είναι ο μοναδικός σύλλογος, που μετράει μονάχα νίκες!

Kι όμως, κανένα άλλο κλαμπ σε όλη την Ευρώπη, στις πρώτες κατηγορίες δεν έχει μόνο «τρίποντα» στο… βιογραφικό της.

Δηλαδή, από τις συνολικά 734 ομάδες που έχει η «Γηραιά Ήπειρος» μόνο η Πόρτο το έχει καταφέρει.

Το μόνο που απομένει είναι να δούμε πότε και αν θα σταματήσει η τρομερή πορεία των «Δράκων»! Σε μία σεζόν που φωνάζουν από την αρχή τους βροντερά για το back-to-back.