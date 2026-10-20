Σαν… αστείο ακούστηκε το πρόστιμο των 255 ευρώ που επιβλήθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την πορτογαλική ομοσπονδία, όταν αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής εξαιτίας της ρήξης του με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς.
Το συγκεκριμένο ποσό φαντάζει εντελώς μηδαμινό μπροστά στον μυθικό πλούτο του 41χρονου σταρ, ο οποίος αμείβεται από την Αλ Νασρ με ετήσιο συμβόλαιο που ξεκινά από τα 208 εκατομμύρια ευρώ και, μαζί με τα μπόνους, αγγίζει τα 250 εκατομμύρια.
Μάλιστα, σε αυτό το ποσό δεν χρειάζεται καν να συνυπολογιστούν τα τεράστια έσοδα που έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από τις εμπορικές του συμφωνίες και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Είναι χαρακτηριστικό πως τα 255 ευρώ αντιστοιχούν μόλις στο 0,00012% του ετήσιου μισθού του, γεγονός που σημαίνει ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ χρειάζεται μόλις 38,6 δευτερόλεπτα «εργασίας» για να βγάλει τα χρήματα του προστίμου.