Ο… ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για να πληρώσει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας.

Σαν… αστείο ακούστηκε το πρόστιμο των 255 ευρώ που επιβλήθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την πορτογαλική ομοσπονδία, όταν αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής εξαιτίας της ρήξης του με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς.

Το συγκεκριμένο ποσό φαντάζει εντελώς μηδαμινό μπροστά στον μυθικό πλούτο του 41χρονου σταρ, ο οποίος αμείβεται από την Αλ Νασρ με ετήσιο συμβόλαιο που ξεκινά από τα 208 εκατομμύρια ευρώ και, μαζί με τα μπόνους, αγγίζει τα 250 εκατομμύρια.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255.



The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark.



Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. pic.twitter.com/oXEXM4JaI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

Μάλιστα, σε αυτό το ποσό δεν χρειάζεται καν να συνυπολογιστούν τα τεράστια έσοδα που έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από τις εμπορικές του συμφωνίες και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Είναι χαρακτηριστικό πως τα 255 ευρώ αντιστοιχούν μόλις στο 0,00012% του ετήσιου μισθού του, γεγονός που σημαίνει ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ χρειάζεται μόλις 38,6 δευτερόλεπτα «εργασίας» για να βγάλει τα χρήματα του προστίμου.