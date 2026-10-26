Η Χρυσή Μπάλα έφτασε στα χέρια του Χάρι Κέιν, που μετά από μία «μυθική» σεζόν κατέκτησε το τρόπαιο, χωρίς κάποιον σπουδαίο τίτλο στο «παλμαρέ» του!

Ήρθε η ώρα ο Ουσμάν Ντεμπελέ να «παραδώσει» τη Χρυσή Μπάλα. «Διάδοχός» του ο Χάρι Κέιν, που έφτασε στην πρώτη κατάκτηση στην καριέρα του!

Σε ηλικία 33 ετών έφτασε στην «κορυφή», αφήνοντας πίσω του πολλούς κορυφαίους ποδοσφαιριστές.

Ακόμα και αν δεν πήρε ούτε το Champions League, ούτε καν το Μουντιάλ!

Πώς ο Κέιν έφτασε στη Χρυσή Μπάλα

Η αλήθεια είναι πως τις περισσότερες φορές η Χρυσή Μπάλα «κοιτάει» τίτλους.

Ο Χάρι Κέιν, μέσα στην προηγούμενη σεζόν, μπορεί να έκανε το trouble στη Γερμανία, αλλά δεν είχε κάτι άλλο στο «παλμαρέ» του.

Ούτε κάποιος παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ούτε καν ο Λαμίν Γιαμάλ που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί δεν τον… προσπέρασαν.

The Premier League's second-highest goalscorer of all time is now a Ballon d'Or winner 🏆



Congratulations, Harry Kane 👏 https://t.co/GOIhDCXhTU — Premier League (@premierleague) October 26, 2026

Και γι’ αυτό υπάρχει και «εξήγηση». Αρκεί να δούμε τους αριθμούς του Χάρι Κέιν που είχε μία «οργιαστική» σεζόν.

Ο Άγγλος επιθετικός «μάτωσε» πάρα πολλές φορές τα αντίπαλα δίχτυα. Τόσο με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, όσο και με αυτή της εθνικής του.

The best player in the world.



Our 2026 #BallonDor winner: HARRY KANE! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 pic.twitter.com/kSC25NPI77 — England (@England) October 26, 2026

Ο τελικός του απολογισμός; Σε συνολικά 65 αναμετρήσεις, είχε 73 γκολ και οκτώ ασίστ!

Ή με λίγα λόγια είχε 1.2 συμμετοχές σε γκολ ανά παιχνίδι. Και σε όλα αυτά πρόσθεσε και την Bundesliga, το Κύπελλο, αλλά και το Super Cup Γερμανίας.

Επομένως, αν κάποιος αναρωτηθεί τον λόγο που κατέληξε στα χέρια η Χρυσή Μπάλα, η καλύτερα «απάντηση» είναι απλώς να κοιτάξει τους αριθμούς του Άγγλου ποδοσφαιριστή!